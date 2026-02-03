Procurila optužnica protiv Sonje Hranjec, evo kako se odvilo svirepo ubojstvo u srcu Zagreba

Na Županijski sud u Zagrebu 26. siječnja stigla je optužnica protiv Sonje Hranjec (36) koja se tereti da je krajem srpnja prošle godine nasrnula nožem na Vedrana Gračana te ga šest ubola, nakon čega je na mjestu preminuo, doznaju 24 sata.

Istoga dana Hranjec je produžen istražni zatvor, pa se dan kasnije žalila, a žalba se još razmatra.

Prema informacijama 24sata, u optužnici se navodi da je 27. srpnja 2025. godine oko 13 sati i 20 minuta u prostorijama udruge Autonomni kulturni centar Medika, ušla u sobu Vedrana Gračana s nožem duljine oštrice 20 centimetara i širine četiri centimetra. Ubola ga je u prednju lijevu stranu prsnog koša, u srce, zatim u leđa, lijevu stranu vrata, a kako se branio, ubola ga je i u desnu nadlakticu te porezala po čelu i lijevom uhu. Gračan je preminuo na licu mjesta.

Optužnica ima 30-ak dokaza, a postupak je sad u fazi čekanja odluke na žalbu. Županijsko državno odvjetništvo još o tome nije objavilo priopćenje.

Svirepo ubojstvo u srcu Zagreba

Podsjetimo, 27. srpnja oko 13.25 sati u centru Zagreba, Hranjec je oštrim predmetom usmrtila 43-godišnjeg Vedrana Gračana. Sve se dogodilo u Pierottijevoj ulici, u prostoru Autonomnog kulturnog centra Medika.

Optužena Hranjec živjela je u Mediki nakon što je zbog razmirice s obitelji ostala na ulici. Frontmanica zagrebačkog punk-benda Abergaz javno je govorila o problemima s kojima se susreću transrodne osobe, kao i o svojoj promjeni spola. Usmrćeni Gračan također je živio u Mediki, bio je poznat po performansima koje je izvodio na ulicama Zagreba.

Nesuglasice među Hranjec i Gračanom trajale su duže vrijeme. Prema neslužbenim informacijama, Hranjec i žrtva su se sukobili i u travnju prošle godine zbog čega je zvala policiju, pišu 24sata.

