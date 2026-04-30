HZZO ne pokriva troškove prijevoza mrtvorođene djece do mjesta pokopa: 'Sramotno!'

Roditelji mrtvorođene djece u Hrvatskoj zbog pravne praznine u propisima nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza tijela, ako je zdravstvena ustanova gdje je dijete rođeno udaljena od prebivališta, odnosno mjesta pokopa više od 50 kilometara. Ministarstvo zdravstva najavilo je mogućnost izmjene propisa, no kažu da će prvo ispitati fiskalne učinke takve mjere, prenosi Novi list.

Iz HZZO-a to opravdavaju činjenicom da mrtvorođeno dijete nema OIB,odnosno da nije upisano u maticu rođenih i da nema prijavljeno prebivalište, odnosno stalni boravak u Hrvatskoj. Stoga im se, kažu, ne može utvrditi status u obveznom zdravstvenom osiguranj.

Na potencijalnu diskriminaciju roditelja slabijeg imovinskog stanja, Uredu pučke pravobraniteljice još 2020. ukazala je majka koja je u 33. tjednu trudnoće na redovnom pregledu rodila mrtvorođeno dijete, a ginekološka ordinacija bila je udaljena više od 50 kilometara od mjesta gdje živi, gdje je dijete pokopano.

U HZZO-u je podnijela zahtjev za naknadu troškova prijevoza posmrtnih ostataka, no odbijena je uz obrazloženje da mrtvorođeno dijete nema OIB i ne može biti osigurano.

Apeli pučke pravobraniteljice

"U slučaju mrtvorođene djece koju roditelji ili članovi obitelji odbijaju preuzeti, posebnim su pravilnikom regulirane obveze i troškovi zbrinjavanja njihovih posmrtnih ostataka, i to bez OIB-a i priznanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, pa nema razloga ovo rješenje ne primijeniti i na situacije mrtvorođene djece za koje roditelji preuzmu obvezu pokopa", navodi pučka pravobraniteljica koja ukazuje godinama na ovaj problem.

Prije šest godina Ured pravobraniteljice je preporučio Ministarstvu i HZZO-u da izmjenom propisa u takvim teškim trenucima osiguraju naknadu troškova roditeljima i obiteljima slabijeg imovinskog stanja, no osim načelne podrške, Ministarstvo preporuku do danas nije provelo.

"Ovo smatramo sramotnim, posebice uzimajući u obzir da je riječ o osobama u višestruko teškim životnim okolnostima te da se bez velikih izdataka, uz samo malo volje i suradnje, može iznaći rješenje", dodaje pravobraniteljica.

Ističe da naknada troškova ne bi predstavljala veiki financijski izdatak iz proračuna jer se u Hrvatskoj posljednjih deset godina rodi u prosjeku manje od 150 mrtvorođene djece.

HZZO-o pak kaže da bi se preporukom pravobraniteljice pravo na naknadu troškova prijevoza posmrtnih ostataka proširilo i na osobe koje nisu obvezno zdravstveno osigurane, što, kažu, "nije u skladu s temeljnom koncepcijom zdravstvenog osiguranja" koji se temelji na zakoni.

