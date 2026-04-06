Opasna prijevara širi se Hrvatskom, ljudi ostaju tisuća eura: 'Obrazac se ponavlja sve češće'

Velika prijevara dogodila se na bjelovarskom području u kojoj je 70-godišnji muškarac u godini dana ostao bez 520 tisuća eura i to na bizaran način.

Povjerovao je lažnom članku, ostavio svoje podatke, malo po malo uplaćivao dok nije ostao bez svega.

U lažnom oglasu koristili su lik premijera Andrej Plenković koji poziva građane na ulaganje u dionice, naftu i zlato tvrdeći da se tako on obogatio.

Naravno, riječ je o prevari koja nema veze s premijerom. Ali 70-godišnjak je nasjeo, krenuo s 250 eura, dobio 500. Uplaćivao je malo po malo, uvjeren da zarađuje. A novac mu je ustvari nestajao s računa.

Maja Barbir Grubić iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske upozorava: "Jedan od najvažnijih savjeta koje možemo dati je da ne vjeruju svemu onom što pročitaju na internetu. Internet daje velike mogućnosti, ali s tim donosi prevarante koji koriste sofisticiranu tehnologiju, evo ovdje se radilo o početnom manjem dobitku, manjem ulogu, duplo većem ulogu gdje je osoba vidjela da se radi o sigurnoj platformi, nije se nadalje informirala."

I u godinu dana 70-godišnjak je ostao bez nešto više od pola milijuna eura.

Nažalost, ovo je obrazac, kažu stručnjaci, koji se ponavlja sve češće.

Kreće s malim iznosima

Financijski stručnjak Marko Bogdan objašnjava: "To nikad ne kreće od daj mi pola milijuna eura, nego to kreće od daj mi 50, 100 eura onda ljudi vide da se to podupla, pa vidiš kako to funkcionira, onda ljudi daj mi još daj mi još i onaj zadnji udarac gdje ti izvuku puno novaca - sad ćemo ti isplatiti al moraš uplatiti određeni iznos da ti to možemo isplatiti."

Kako bi otkrio način na koji rade prevaranti, Marko Bogdan sam je sebe bacio u mrežu i poslao upit na lažni oglas.

"Vi možete početi sa 150, zarada bi vam bila mjesečno 250 do 300.", stigao je odgovor telefonskim putem.

Financijski stručnjaci stoga apeliraju - ako nešto predobro zvuči da bi bilo istinito, vrlo vjerojatno nije istinito.

Financijski posrednik Vjeko Peretić kaže: "Ono što svi moraju razumjeti da otprilike možete dobiti realno i sigurno ono što vam se nudi kroz sigurne tijekove kapitala u bankama eventualno sad su bile popularne državne obveznice, trezorski zapisi, ali znamo da to nudi 0.5 do 2,3 max prinosa, čim je nešto 10 posto već je dobro i nosi rizike kao investiciju, ako je nešto preko toga sigurno vam se neće nuditi kroz videe i mobitele a pogotovo ne od strane premijera i poznate osobe."

Nažalost, 70-godišnjak s bjelovarskog područja prevaru je otkrio kad je već postalo prekasno i kad je ostao bez novca.