Vozači pronašli prečicu, pacijenti u mukama. Splitska bolnica poslala apel: 'Ne radite ovo'

Navala automobila kao da je riječ o jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. No radi se o cesti unutar bolničkog kruga na Križinama, kojom bi prvenstveno trebali prolaziti pacijenti.

"Oni koji dolaze hitno ne mogu doći na svoje odredište jer gužva užasna", žali se Antonela Pavlinović iz Makarske. Do parkinga kroz bolnicu joj je trebalo sat i pol vremena, kaže nam.

Građani kažu da se zbog gužve kroz bolnicu jedva prolazi, a parkirno mjesto gotovo je nemoguće pronaći.

"Svi idu kroz bolnicu jer nema reda, nema kapije, nema nikog da čuva prolaz. To je javno parkiralište. Prolazna ulica, tko hoće ide, tko neće, neće", govori Splićanin Paško.

Mate Latinić iz Kaštel Starog nadovezao se kazavši da ne zna kako zabraniti vozačima da to čine.

Na Firulama je promet već ograničen, a iz KBC-a najavljuju da do kraja godine rješenje stiže i za Križine.

Apel iz bolnice

"To potencijalno ugrožava pružanje hitne medicinske skrbi i usporava i ometa funkcioniranje našeg bolničkog sustava. Svi znamo da KBC Split djeluje na dvije lokacije: Firulama i Križinama i neprekidno se odvija prijevoz i osoblja i pacijenata i uzorka lijekova između te dvije lokacije", poručila je glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.

A gužve su posljednjih dana nastale zbog zatvorene prometnice u blizini Križina. Opsežni radovi na aglomeraciji mogli bi trajati i dulje od previđenog roka, a to je sredina lipnja.

"Nema drugog načina nego dok traju ti radovi zaustaviti promet. Jer opseg radova i iskopi su takvi da se ne može osigurati prolaz pored gradilišta", dodaje voditelj projekta Aglomeracije Slit-Solin VIK Split Mladen Mimica.

Zbog svega, na teren su izašli i prometni redari koji pokušavaju barem djelomično uvesti red.

"Prometno redarstvo grada Splita je na terenu svakodnevno na toj lokaciji i u okviru svojih ovlasti i mogućnosti pomaže regulaciji prometa kako bi se što brže odvijao", ističe voditelj odsjeka za promet Grada Splita Teo Prkić.

Iz bolnice apeliraju - ne koristite ovaj put kao prečac jer u hitnim situacijama svaka minuta može odlučivati.