Vrijeme curi, hoće li Trump upotrijebiti atomsku bombu? Bilandžić: 'Ovo je rat do istrebljenja'

"Večeras će umrijeti cijela civilizacija, ali se nadam da se to neće dogoditi" - poručuje američki predsjednik Donald Trump dok se približava rok koji je postavio Iranu za postizanje dogovora.

Međutim, dodaje da se može dogoditi nešto revolucionarno, dok njegov državni tajnik pomalo tajanstveno najavljuje više vijesti kasnije danas.

Sve je to u studiju RTL-a Danas komentirao profesor s Filozofskog fakulteta i stručnjak za međunarodnu sigurnost Mirko Bilandžić.

Ne pamtimo ovako oštru retoriku nekog svjetskog čelnika. Kaže - čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti... Što nakon ovoga od Trumpa možemo očekivati?

Predsjednik Trump ima osobinu da je nepredvidiv. Ta njegova strategija nepredvidivosti se pokazala i do sada. Ono što mi se čini izvjesno da Amerikanci u Iranu ostvaruju pobjede, ali gube rat. To znači da nažalost možemo očekivati ozbiljnu eskalaciju nasilja. Amerikanci imaju apsolutnu vojno-tehnološku nadmoć.

Bijela kuća je rekla da neće koristiti atomsku bombu. No, ove riječi su uznemirujuće. Trebamo li biti zabrinuti?

Atomsko oružje i ne treba. Oni imaju toliko moćno konvencionalno oružje da Iran mogu dovesti do spržene zemlje i bojim se da je ta odluka predsjednika na stolu i da možemo očekivati eskalaciju nasilja, uključujući i iskrcavanje američkih kopnenih snaga na ključne infrastrukturne objekte, odnosno na teritorij Irana.

Mislite da će se to odnositi na takvu vrstu scenarija?

To je jedino što još uvijek Amerikancima daje kakvu-takvu mogućnost da pobijede u ratu, destabiliziraju Iran i promijene režim. Sve ostalo bi bilo autodestruktivno, ako se radi o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja.

Znamo da je Trump dao rok do dva sata ujutro po hrvatskom vremenu Iranu, uz poruku: 'Vi ludi gadovi, otvorite tjesnac ili ćete živjeti u paklu'. Što možemo očekivati u dva ujutro?

Možemo očekivati eskalaciju vojnih djelovanja. Ova retorika je takva da u ratu uvijek imate demonizaciju protivnika i takve etikete, da dokazujete vlastitu superiornost u postupcima.

Kakve posljedice očekivati od svega toga i zašto EU šuti?

Europska unija nije stala na stranu Amerike u ovom ratu, nije stala ni na stranu Irana. Osuda ovakvog nastupa bi dovela do europsko-američkog raskola i to koliko god je licemjerno i nije u skladu s vrijednostima EU, očekivano je.

A možemo li i trebamo li očekivati reakciju nakon današnje Trumpove poruke koja je nikad oštrija?

To je neminovno jer ovo prelazi sve okvire. Ovo je rat koji je iracionalan, ovaj rat nije trebao. Na ovaj način se ne mogu ostvariti politički ciljevi, može se samo destruirati Iran, može eskalirati rat na području regije i možemo očekivati posljedice za cijeli svijet.

Širenje sukoba?

Ono se već dogodilo, ali u tom slučaju mogućeg daljnjeg širenja ako Iran ima bilo što što ukazuje na nuklearno oružje...

Iran pokazuje da ga se ne boji, čak poručuje da je (Trump, op.a.) glup, daju i svoje zahtjeve.

Nitko nikada nije savladao Perzijsko carstvo. Iran ima kulturu mučeništva i žrtvovanja, to će pokazati sada i to je spoj vjerskog identiteta, domoljublja i nacionalizma što je u Iranu izraženo. To je moćna država i naravno da to pokazuju i prema SAD-u. To je jedan način homogenizacije društva u odnosu na Amerikance. Iran ima takvu sigurnosnu strukturu s paravojnim snagama i uvjetno rečeno teritorijalnu miliciju pod kontrolom Iranske revolucionarne garde koja broji preko 20 milijuna ljudi koji su spremni ići u ljude.

Onda s jedne i druge strane imamo tvrdoglave suparnike koji neće odustati?

Rekli smo u vašoj emisiji još prošlog ljeta kada je krenuo sukob da je ovo rat do istrebljenja i da nema kraja. Rat u kojem će netko izgubiti, drugi pobijediti, i to se nastavlja i nastavit će se u budućnosti. S mogućim ishodom da nitko ne pobijedi, a da svi budemo gubitnici s rekonfiguracijom Bliskog istoka, promjenom međunarodnog poretka i proširenim ratom na to područje.

Rekli ste da je Trump nepredvidiv. Može li ga tko zaustaviti?

Jedino ga može zaustaviti, a to je u slučaju kopnene invazije i dramatičnih američkih žrtava, jedina snaga koja može postaviti pitanje besmisla tog rata - američka vojska. Ona može stati na drugu stranu u odnosu na Trumpa što bi značilo da imamo novi problem - vojska koja u demokratskom društvu otkazuje poslušnost predsjedniku. U Americi će se sigurno postavljati pitanja, a još uvijek se nisu dogodile bitnije američke žrtve u ovom ratu. To je još uvijek mali broj, iako je svaki ljudski život neizmjerno vrijedan. U slučaju kopnene invazije te žrtve idu u nedogled i to su uvjeti gdje će se postavljati takva pitanja. To znači da će ovaj rat imati, a već ima, ozbiljne posljedice po SAD.

Čini li se izgledno da se unutar SAD-a okrenu protiv Trumpa?

Američki sustav je takav da je to moćan profesionalni aparat gdje ga ga ni jedan predsjednik ne može u potpunosti podrediti sebi. To su profesionalne institucije koje imaju svoje uloge i upravljaju. Vidimo da CIA, koja je moćna institucija, koja ima ograničenja u pogledu utjecaja na predsjednika. Ali najveća i najmoćnija institucija u Americi je američka vojska. Ona je ta koja izvršava odluke politike.U slučaju žrtava vojnika, američko društvo će sigurno početi postavljati ozbiljna pitanja.

Isto to američko društvo je predsjednika legitimno dovelo na vlast, što dolazi u pitanje propitivanje tog samog sustava koji može generirati takve uvjete.

Pitanje je što taj domino efekt može dalje izazvati?

Ovo je prekretnica gdje se svijet mijenja definitivno, s nepredvidljivim posljedicama za brojne sudionike u tom sukobu, uključujući i najmoćnije države.