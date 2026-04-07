Zastrašujuća retorika i prijetnja: Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti svijeta

NJEGA NIJE BRIGA? /

Večeras će umrijeti cijela civilizacija, ali se nadam da se to neće dogoditi, poručuje američki predsjednik Donald Trump dok se približava rok koji je postavio Iranu za postizanje dogovora. Dodaje i da se može dogoditi nešto revolucionarno, ali da nije nimalo zabrinut da bi se akcije američke vojske mogle smatrati ratnim zločinima.

Iz Irana najavljuju odmazdu, a posrednik Pakistan i dalje pokušava održati na životu diplomatske napore.

I prije isteka roka američko-izraelski napadi na ključni iranski terminal za izvoz nafte na otoku Hargu. Američki predsjednik prijeti krajem civilizacije. Doznat ćemo večeras - poručuje Trump - u jednom od najvažnijih trenutaka u povijesti svijeta.

Nastavlja tako Trump s potpuno zastrašujućom retorikom i prijetnjom napada na civilnu infrastrukturu. Vratit će Iran u kameno doma, najavljivao je napade - radi zabave, a njegov ministar obrane je rekao da ne vode borbu prema glupim pravilima. Pravilima koja su tu da spriječe ratne zločine - nešto čime je Trump neopterećen. Više pogledajte u prilogu Ane Trcol.