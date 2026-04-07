Zastrašujuća retorika i prijetnja: Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti svijeta
Večeras će umrijeti cijela civilizacija, ali se nadam da se to neće dogoditi, poručuje američki predsjednik Donald Trump dok se približava rok koji je postavio Iranu za postizanje dogovora. Dodaje i da se može dogoditi nešto revolucionarno, ali da nije nimalo zabrinut da bi se akcije američke vojske mogle smatrati ratnim zločinima.
Iz Irana najavljuju odmazdu, a posrednik Pakistan i dalje pokušava održati na životu diplomatske napore.
I prije isteka roka američko-izraelski napadi na ključni iranski terminal za izvoz nafte na otoku Hargu. Američki predsjednik prijeti krajem civilizacije. Doznat ćemo večeras - poručuje Trump - u jednom od najvažnijih trenutaka u povijesti svijeta.
Nastavlja tako Trump s potpuno zastrašujućom retorikom i prijetnjom napada na civilnu infrastrukturu. Vratit će Iran u kameno doma, najavljivao je napade - radi zabave, a njegov ministar obrane je rekao da ne vode borbu prema glupim pravilima. Pravilima koja su tu da spriječe ratne zločine - nešto čime je Trump neopterećen. Više pogledajte u prilogu Ane Trcol.