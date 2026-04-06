Ušli smo u 'savršenu oluju'! Prva poskupljenja avionskih karata već ovog mjeseca, evo koliko!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Do Pariza ili Londona i nazad za 30 eura, otok Krf u Grčkoj za 80, španjolska Mallorca za 100 eura. Jeftini avio letovi dosad su bili uobičajeni, ali to je bilo dosad. Zbog rata se smanjio broj letova, a cijena mlaznog goriva je eksplodirala. Pa bi već ovog mjeseca avionske karte mogle poskupjeti za 20 do 25 posto.

Turbulencije nisu ovaj put samo u zraku. Ušli smo u “savršenu oluju” – avio tvrtke smanjuju broj letova i podižu cijene karata.

Gabrijela Koščica, direktorica putničke agencije, rekla je: „To bi trebalo biti oko 30 do 50 eura po osobi, mislim realno cijene karata ako uspoređujete Zagreb – Rim to je nekakvih 300 eura, putovanja i dalje idu.“

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija, rekao je: „Ja bih rekao u ovom momentu sigurno u ovih sljedećih par tjedana neće biti jeftinije. Taman da sutra ujutro sve stane, trebat će par mjeseci da se izregulira tržište.“

Do Grčke – konkretno do Krfa u onom tjednu kad je Tijelovo možete za 127 eura – to je cijena povratne karte koju smo u ponedjeljak pronašli u ponudi. Do Mallorce u istom tom razdoblju 192 eura let tamo i natrag. Do Lisabona cijena povratne karte je 242 eura, do Londona 255 eura – ako recimo krajem kolovoza hoćete do New Yorka platit ćete povratnu kartu 685 eura, Zagreb – Hong Kong 854 eura – cijena karte ako ju kupite danas.

Ako ćete u Toscanu, čut ćete o patnjama talijanskih vinara.

Vinari na mukama zbog rata

Franco Adami, talijanski vinar, rekao je: „Ako se ovaj sukob nastavi, moramo pronaći nove načine za uštedjeti energiju.“

Ali kako ovo nije priča o vinu, riječ je o jednoj drugoj vijesti iz Italije koja bi itekako mogla pogoditi sve avio putnike. Milano, Bologna, Venecija, Treviso – na aerodromima u tim gradovima uvedena su ograničenja količine mlaznog goriva.

Što to znači u praksi?

Croatia Airlines bez vlastitih zaliha kerozina

Što se kerozina tiče, Croatia Airlines nema vlastite zalihe, već gorivo nabavlja od dobavljača u hrvatskim i europskim zračnim lukama.

Znači li to da ako neki avion Croatia Airlinesa bude morao tamo tankati – možda neće moći? Još je nejasno.

Šefovi Lufthanse, EasyJeta i Ryanaira nedavno su uvjeravali da je sve u redu.

Carsten Spohr, predsjednik Uprave Lufthanse, rekao je: „Budimo realni, prije nego što avionima ponestane goriva, mnogi drugi sektori globalne ekonomije već će ostati bez goriva.“

Kenton Jarvis, predsjednik Uprave EasyJeta, rekao je: „Mislim, rekao bih isto. Trenutno ne vidimo nikakve probleme s opskrbom.“

Neki već režu letove

Inače, jedina veća europska avio tvrtka koja je otkazala letove zbog krize je skandinavski SAS – najavili su 1000 letova manje u travnju – ostali u Europi nisu, zasad.

Boris Žgomba rekao je: „Procjenjuje se da će u ovom prvom valu već porast do jedne četvrtine, odnosno 25 posto, cijene avio karata.“

O čemu se zapravo radi? Prije rata u Iranu cijena barela kerozina bila je 90 dolara, danas se kreće oko 190 dolara – zbog toga će cijena karte koja je bila 200 eura sada u prosjeku porasti na 250 eura.

Gabrijela Koščica rpojašnjava: „Znači to vam je pravilo koje vrijedi već 25 godina u ovom biznisu – uvijek kupujte kartu unaprijed. Naravno da uvijek možete naletjeti na neku akciju jer ne znamo što će biti, ali preporuka je uvijek kupujte na vrijeme.“