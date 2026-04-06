Kinezi poludjeli za 'uzgojem jastoga': Evo o čemu se zapravo radi

"Jeste li jastog?", prvo je pitanje koje je Wang, IT inženjer iz Kine, postavio novinaru s kojim je razgovarao o temi umjetne inteligencije. Toliko ga je, naime, zaokupio AI asistent OpenClaw - koji u Kini od milja nazivaju 'jastog' - da je isprva mislio da razgovara s umjetnom inteligencijom.

Nakon što se uvjerio da ipak razgovara s čovjekom, mladi inženjer je objasnio da je "duboko zapao" u AI, posebno u OpenClaw.

A o čemu se zapravo radi?

Tehnologija otvorenog koda

Sam kineski vrh ohrabrio je svoje gospodarstvenike da prihvate umjetnu inteligenciju. To je istovremeno izazvalo i znatiželju i zabrinutost.

OpenClaw, koji je izradio austrijski programer Peter Steinberger, primjer je kako to funkcionira u praksi.

OpenClaw izgrađen je na tehnologiji otvorenog koda. To znači, dostupan je svima koji ga žele prilagoditi za rad s kineskim AI modelima.

To je ogromna prednost, a kako zapadni modeli poput ChatGPT-a i Claudea nisu dostupni u Kini, OpenClaw izazvao je ludilo - sve više ljudi eksperimentira s njegovim kodom, piše BBC.

Jedan od njih je i Wang, koji nije htio otkriti svoje puno ime jer vodi i online trgovinu s digitalnim gadgetima na TikToku, a to je u Kini zabranjeno.

'Zastrašujuće i uzbudljivo'

Kad je Wang prvi put vidio što njegov 'jastog' - izgrađen na OpenClawovom kodu i prilagođen za njegovu upotrebu - sve može napraviti, rekao je da je bio zapanjen.

Učitavanje proizvoda u TikTok trgovinu je, naime, mukotrpan posao. Potrebno je dodavati slike, pisati naslove i opise, postavljati cijene i popuste, prijave za kampanje i slanje poruka influencerima.

Wang obično može upravljati s desetak oglasa dnevno, ali njegov 'jastog' - kojeg je još uvijek samo testirao - može napraviti do 200 oglasa u samo dvije minute, ispričao je.

"Zastrašujuće je, ali i uzbudljivo. Moj jastog je u ovome bolji od mene. Piše bolje i može odmah usporediti moje cijene sa svakim konkurentom - nešto za što ja nikad ne bih imao vremena", rekao je.

'AI za obične ljude'

OpenClaw je već eksplodirao u globalnoj tehnološkoj zajednici, a izvršni direktor Nvidije Jensen Huang nazvao ga je 'sljedećim ChatGPT-jem'. Njegov programer Steinberger nedavno se pridružio OpenAI-ju.

Ali entuzijazam koji je OpenClaw pretvorio u nešto 'trendovsko' bio je 'jedinstveno kineski', objasnila je Wendy Chang iz think-tanka Merics.

Wang je pak OpenClaw nazvao "odgovorom ere umjetne inteligencije za obične ljude".

I čini se da su kineski tehnološki divovi suglasni s time, jer su objavljivali aplikacije izgrađene na OpenClawu, a stotine ljudi - od srednjoškolaca do umirovljenika - čekale su u redu ispred sjedišta Tencenta i Baidua za besplatne prilagođene verzije. Htjeli su saznati više o 'jastozima'.

'Uzgoji svog jastoga'

Neki korisnici na internetu rekli su da su ih koristili za ulaganje u dionice, tvrdeći pritom da su njihovi 'jastozi' analizirali najbolja vremena za kupnju i prodaju, pa čak i sami to činili, iako treba napomenuti da to otvara rizik za skupe pogreške.

Drugi su rekli da su ti alati izvrsni za obavljanje više zadataka istovremeno i uštedu vremena.

Poznati komičar i autor Li Dan rekao je milijunima svojih pratitelja na Douyinu da je toliko uronjen u OpenClaw da je u snovima razgovarao sa svojim 'jastogom'.

Fu Sheng, glavni izvršni direktor Cheetah Mobilea, neumorno je na društvenim mrežama dijelio informacije o tome kako je 'uzgojio svog jastoga' - fraza koju su korisnici usvojili kako bi opisali obuku asistenta za svoje potrebe.

Podrška vlade i poticaji

Kineski trenutak umjetne inteligencije nastaje već neko vrijeme.

Kada se kineska aplikacija DeepSeek pojavila na AI sceni početkom prošle godine, činilo se da je iznenadila mnoge ljude.

To je također bila platforma otvorenog koda koju su razvili domaći inženjeri s elitnih kineskih sveučilišta i to nakon višegodišnjih ulaganja u razvoj ključne tehnologije, uključujući AI.

Nakon uspjeha DeepSeeka, to se samo nastavilo.

DeepSeek je, naime, pokazao kineski poduzetnički apetit za traženjem prilika u istraživanju i inovacijama, unatoč ograničenjima uvoza napredne tehnologije.

Dokazao je i koliko su ljudi spremni usvojiti platforme otvorenog koda, što je postavilo pozornicu za OpenClaw.

A popularnost OpenClawa nije promakna kineskoj vladi: Nekoliko okruga i gradova pružilo je poticaje poduzetnicima kako bi ih kako bi potaknuli da primjenjuju OpenClaw u svojim tvrtkama, primjerice, za primjene povezane s proizvodnjom, poput robota.

"Svi u Kini znaju da vlada određuje tempo, a vlada vam govori gdje su prilike", rekao je Rui Ma, osnivač biltena Tech Buzz China. "Praktično je za većinu ljudi. To je vjerojatno bolji plan, samo slijediti vladinu direktivu nego stvarno pokušavati sam shvatiti", napomenuo je.

Žestoka konkurencija

Nakon što Peking signalizira svoje prioritete, tržište je slijedilo.

U posljednjih nekoliko godina, velike i male tehnološke tvrtke požurile su u AI utrku, podržane subvencijama za uredske prostore, novčane nagrade i kredite.

Od proizvodnje do prometa, od zdravstva do kućanske elektronike, tvrtke nastoje integrirati umjetnu inteligenciju u svoje proizvode i poslovanje.

"To je duh AI Plus", kaže Chang, misleći na kinesku nacionalnu strategiju integracije umjetne inteligencije u svim industrijama. "Uzmite umjetnu inteligenciju, primijenite je svugdje", pojašnjava.

Konkurencija je žestoka. U onome što su kineski mediji nazvali "Rat stotinu modela", od 2023. pojavilo se više od 100 modela umjetne inteligencije.

U konkurenciji je samo njoj njih 10.

Ne ide sve tako glatko

Iako, prema stručnjacima, kineske platforme umjetne inteligencije i dalje zaostaju za zapadnim konkurentima, jaz se smanjuje. Zato je za kineske dužnosnike promocija OpenClawa strateški potez, prema Jenny Xiao.

Troškovi su ipak malo ohladili pompu. Naime, interakcija s agentom zahtijeva trošenje tokena, a tu su i sigurnosni problemi.

Prošli mjesec, pekinške vlasti za kibernetičku sigurnost upozorile su na ozbiljne rizike povezane s nepravilnim instaliranjem i korištenjem OpenClawa pa je sve veći broj vladinih agencija od tada osoblju zabranio instaliranje tog alata. Ubrzo, trend se s ponude instaliranja usluge prebacio na ponudu njezinog uklanjanja.

Međutim, takva kontradikcija nije neobična u kineskom sustavu koji ide od vrha prema dolje, kaže Ma.

Naime, lokalne vlasti se često natječu za odobrenje Pekinga, uvođenjem alata koji su u skladu s onim što vodstvo Komunističke partije želi. A zatim se povlače kada se pojave izazovi.

"To je poremećaj s kontrolom", objašnjava Ma i dodaje da intervencija Pekinga ne mora nužno biti obeshrabrujuća.

'Ako ne uzgajate jastoga, već ste izgubili'

Ipak, startupi u području umjetne inteligencije mogli bi se suočiti s jednim velikim izazovom, a to je stopa nezaposlenosti mladih veća od 16 posto.

Naime, mnogi vladini poticaji vezani uz OpenClaw - neki sa subvencijama do 10 milijuna juana - spominju "tvrtke s jednom osobom" ili startupove koje vodi pojedinac uz pomoć umjetne inteligencije.

"Tko najvjerojatnije gradi tvrtku s jednom osobom? Vjerojatno mladi ljudi koji se suočavaju s teškim uvjetima na tržištu rada", kaže Xiao.

A s obzirom na veliku konkurenciju za radna mjesta, strah od zaostajanja je u Kini akutan.

"Neki kažu da ste 2026. godine, ako ne 'uzgajate jastoge', već izgubili na startnoj liniji", stoji u komentaru koji su objavile državne novine People's Daily.

"To je zaista zastrašujuće“, rekao je Jason, IT programer čiji tim zapošljava samo one koji imaju iskustva s korištenjem AI alata. "Uglavnom odlaze ljudi, a dolazi vrlo malo novih zaposlenika", dodao je.

Wang se slaže da ovo jest zastrašujuće vrijeme - "svi bi mogli biti zamijenjeni" - iako, sam se ne čini pretjerano zabrinutim.

"Vjerojatno neću morati raditi, a ovo bi mogao postati moj posao s punim radnim vremenom", zaključio je, misleći na svoj TikTok posao.

A na pitanje, što ako 'jastozi' mogu voditi vlastite trgovine bez njega, jednostavno odgovara: "Koristit ću umjetnu inteligenciju da pronađem drugi posao."

POGLEDAJTE VIDEO Hrvati otkrili što je njima slagala umjetna inteligencija