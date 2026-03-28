Umjetna inteligencija i izazovi budućnosti komunikacija: Podgorica na tri dana postala središte PR-a

Podgorica je od 26. do 28. ožujka 2026. godine ponovno bila regionalno središte globalne komunikacijske industrije. U hotelu Hilton održano je 23. izdanje Međunarodne PRO PR konferencije, koja je pod motom „Liderstvo u komunikaciji“ (Leadership in Communication) okupila više od dvjesto dvadeset vodećih stručnjaka iz cijelog svijeta. Ovaj događaj, poznat po jedinstvenom konceptu i visokoj razini predavača, još je jednom potvrdio svoju misiju povezivanja, educiranja i postavljanja novih standarda u svijetu odnosa s javnošću.

Povratak korijenima i globalni ugled

PRO PR konferencija ima posebnu vezu s Crnom Gorom. Osnovana je 2003. godine upravo u Herceg Novom, na inicijativu komunikacijskog stručnjaka Danijela Koletića, direktora agencije Apriori World. Njegova vizija bila je stvoriti platformu koja će na jednom mjestu okupljati profesionalce, omogućiti im razmjenu znanja i iskustava te poticati razvoj struke neovisno o političkim utjecajima.

Od samih početaka, konferencija je utemeljena na motu „Networking in motion“, što simbolizira njezinu jedinstvenu praksu održavanja svake godine u drugoj državi i gradu.

Ugled konferencije potvrđen je i podrškom najvažnijih svjetskih komunikacijskih udruženja, uključujući PRCA (Public Relations and Communications Association), IPRA (International Public Relations Association) i Global Alliance. Ove godine PRO PR dobio je i priznanje CIPR-a (Chartered Institute of Public Relations) kao obrazovna platforma iznimne programske vrijednosti, čime se dodatno učvrstio kao jedinstven događaj u regiji.

Koletić je za net.hr istaknuo kako je riječ o konferenciji s dugom tradicijom, utemeljenoj prije 23 godine, koja se nakon deset godina ponovno održava u Crnoj Gori. Iako je riječ o, kako kaže, “dalekoj i izazovnoj destinaciji” u vremenu kada ljudi imaju sve manje vremena za putovanja, organizatorima je uspjelo okupiti vodeće svjetske stručnjake iz područja komunikacija. "Fokus nije na digitalu, prodaji ili marketingu, već isključivo na odnosima s javnošću, uz jasnu vodilju – povezivanje stručnjaka iz regije", rekao je.

Govoreći o percepciji PR-a danas, Koletić upozorava kako je jedan od najvećih problema podcjenjivanje ljudskog faktora u poslovanju. "Sve se češće vjeruje da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude i donijeti uštede, no takav je pristup pogrešan. Ljudimoraju ostati u središtu svake organizacije jer tehnologija ne može u potpunosti prepoznati slabosti sustava", naveo je.

Izazovi industrije

Kao ilustraciju navodi primjer “crvenog gumba”, aludirajući na film Jurassic Park, gdje jedan nezadovoljni pojedinac može ugroziti cijeli sustav. Upravo zato, naglašava, važno je zadržati kontrolu nad tehnologijom i ne dopustiti da ona preuzme upravljanje nad ljudima.

Na pitanje o odnosu PR-a i medija, Koletić ističe zabrinjavajuće trendove. "Event management postao je glavni izvor prihoda mnogih PR agencija, dok se suradnja s medijima često svodi na zakup prostora i oblikovanje površnih narativa. Istovremeno, redakcije se suočavaju s nedostatkom novinara, a postoji i realna opasnost da će dio njihovog posla preuzeti umjetna inteligencija", smatra.

Zaljučuje da je zato potrebno donijeti regulatorne okvire koji bi unijeli više sigurnosti u medijski i PR prostor.

Elita komunikacijske scene na jednom mjestu

Program 23. izdanja donio je predavanja nekoliko desetaka međunarodnih stručnjaka i panelista. Među istaknutim imenima koja su podijelila svoje znanje i iskustvo u Podgorici našli su se vodeći svjetski autoriteti iz različitih sektora komunikacija.

Jedan od ključnih govornika bio je Samuel Heath, direktor komunikacija u Interpolu, koji je govorio o izazovima globalnog komuniciranja u današnjem „razlomljenom svijetu“. Iz Ujedinjenog Kraljevstva stigao je Ghassan Karian, predsjednik agencije Ipsos Karian and Box, globalni autoritet za korporativni ugled i angažman zaposlenika.

Konferenciju je otvorio profesor Justin Green, predsjednik Global Alliance for Public Relations and Communication Management, organizacije koja okuplja više od 320 tisuća komunikacijskih profesionalaca diljem svijeta. Među predavačima su bili i Tina Cipot iz Slovenije, stručnjakinja za strateško komuniciranje.

Više od predavanja: nagrade, paneli i budućnost struke

PRO PR konferencija još je jednom potvrdila da nije samo niz predavanja, već interaktivna platforma koja potiče dijalog o budućnosti struke. Jedan od ključnih programskih segmenata bio je posvećen utjecaju umjetne inteligencije, etičkim izazovima koje ona donosi i potrebi za brzim usvajanjem kvalitetnih regulacija.

Novost uvedena ove godine bio je segment PRO PR Talk, format intervjua uživo s liderima iz različitih industrija.

U sklopu konferencije potpisan je sporazum o saradnji s Chartered Institute of Public Relations (CIPR), a Danijel Koletić imenovan je CIPR ambasadorom za jugoistočnu Europu.

U ime Instituta sporazum je potpisao direktor komercijalnih operacija i članstva CIPR-a, Sukhjit Grewal, koji je naglasio da je bitno osvijestiti kako je certifikat CIPR potvrda izvrsnosti i visokih standarda te jamac prepoznatljivosti.

U sklopu konferencije tradicionalno su dodijeljene i prestižne nagrade PRO PR Globe Awards, sada pod novim imenom PRO PR Globe People Achievement Awards. N

Kroz bogat program, relevantne teme i brojne prilike za neformalno umrežavanje, 23. PRO PR konferencija u Podgorici još je jednom potvrdila svoj status vodećeg događaja za sve koji teže izvrsnosti u komunikaciji, nudeći prijeko potrebna znanja za snalaženje u dinamičnom i izazovnom svijetu današnjice.