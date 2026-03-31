Kako pametni telefon uz AI preuzima male zadatke umjesto vas

Umjesto da korisnik stalno „hvata korak“ s obavezama, uređaj ga počinje pratiti, predlagati i reagirati unaprijed. Nova generacija Samsung pametnih telefona ne služi samo za komunikaciju, već postaje diskretan asistent koji pomaže da dan teče jednostavnije, organiziranije i s manje zaboravljenih sitnica.

Kada tehnologija preuzima organizaciju

Zamislite jutro koje započinje bez kaosa. Umjesto pretrpanog popisa obaveza, vaš pametni telefon iz Galaxy S26 serije uz Now Brief već ima spreman sažetak dana, od vremenske prognoze do najvažnijih sastanaka i podsjetnika. U praksi, to znači da ne morate razmišljati o sljedećem koraku, uređaj ga već predlaže. Ako kasnite ili ste zaboravili krenuti na vrijeme, Now Nudge diskretno reagira i podsjeća vas prije nego što problem nastane. Upravo ta „proaktivnost“ čini razliku, tehnologija više ne reagira na vas, nego razmišlja korak unaprijed.

Kako dan odmiče, najviše vremena gubi se na sitne prekide: traženje informacija, prebacivanje između aplikacija, vraćanje na ono što smo već radili. Tu dolazi do izražaja jednostavan, ali moćan „hack“, Circle to Search with Google. Umjesto da napuštate ono što gledate, dovoljno je označiti dio sadržaja na zaslonu i odmah dobiti relevantne informacije. To može biti restoran iz objave, proizvod na fotografiji ili nepoznat pojam u tekstu. Bez prekidanja toka, bez dodatnih koraka.

Manje truda, bolji rezultat: nova logika kreativnosti

Kad završimo s obavezama, telefon najčešće koristimo za bilježenje trenutaka, spontano, bez razmišljanja. No, ono što se mijenja je što se događa nakon što pritisnemo „snimi“. Fotografije i video više ne traže savršene uvjete. Uz značajke poput Nightography videa, večernji prizori ostaju jasni i prirodni, bez dodatnog truda. To znači da trenutak ostaje autentičan, bez potrebe za ponavljanjem ili dodatnim osvjetljenjem.

U svakodnevnim situacijama, poput rada u javnom prostoru ili putovanja, sve važniju ulogu ima i privatnost. Zahvaljujući inovativnom Privacy Display zaslonu, sadržaj ostaje vidljiv samo vama, čak i u gužvi, čime se osigurava dodatna razina sigurnosti bez kompromisa u kvaliteti prikaza.

Dan se ne završava samo uz zaslon pametnog telefona. Ekosustav uređaja dodatno proširuje iskustvo, primjerice, Galaxy Buds4 serija uz napredne značajke poput Adaptive Equalizer i Active Noise Cancellation automatski prilagođava zvuk vašem okruženju, bilo da ste u uredu, prijevozu ili na treningu. Sve ove značajke zajedno stvaraju iskustvo koje nadilazi klasičnu upotrebu pametnog telefona. Riječ je o tehnologiji koja se prilagođava korisniku, umjesto obrnuto. Od jutarnje organizacije do večernjeg opuštanja, AI postaje nevidljivi partner koji olakšava svakodnevicu i ostavlja više prostora za ono što je zaista važno.

Za sve koji žele iskusiti ove mogućnosti u praksi, dostupna je i Try Galaxy platforma, koja omogućuje da se Galaxy AI značajke isprobaju izravno na vlastitom uređaju, bez potrebe za promjenom telefona. Kroz interaktivno iskustvo, korisnici mogu istražiti kako značajke poput Circle to Search with Google, Photo Assist ili Now Brief funkcioniraju u stvarnim situacijama.

Edukativni STEM projekt

Dodatno, kroz edukativni projekt Samsung izazova, koji se provodi u suradnji sa srednjim školama diljem Hrvatske, mladi dobivaju priliku koristiti pametne telefone i AI alate u rješavanju stvarnih problema iz svoje okoline. Projekt uključuje 10 odabranih škola i do 200 učenika koji kroz istraživanje, kreativni rad i izradu digitalnih portfolija razvijaju ideje za pozitivne promjene u zajednici. Na taj način tehnologija postaje alat za učenje, kreativno izražavanje i razvoj vještina budućnosti, a ne samo svakodnevna navika.