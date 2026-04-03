Mojmira pitala Hrvoja Klasića o Trumpu: 'Bolje da zovete doktora, ali ne povijesnih znanosti'

O Trumpovu govoru i svemu što se u i oko Irana događa u sad već više od mjesec dana rata, u RTL Direktu je govorio povjesničar Hrvoje Klasić.

Donald Trump otvoreno prijeti da zemlju od 90 milijuna stanovnika vratiti u kameno doba.

Mislim da je dobro da - kada govorimo o Donaldu Trumpu - da u goste zovete doktora, ali ne povijesnih znanosti nego medicinskih znanosti jer mislim da je jasno već duže vrijeme... Emmanuel Macron je danas izjavio 'Trump, morate biti ozbiljni. Ne možete danas govoriti suprotno od onog što ste jučer rekli'.

Što se tiče ovog povratka u kameno doba, Trump nije prvi Amerikanac koji je to govorio, mi imamo od 1960-ih godina, Curtis Lemay, zapovjednik zračnih snaga Sjedinjenih Američkih Država - koji je sravnio sa zemljom Tokio - rekao je da će Vijetnamce gurnuti u kameno doba.

Isto su to Kuvajtu i Iraku govorili. Pa su govorili Pakistanu. Meni je nevjerojatno da predsjednik jedne države javno poziva na ratni zločin. On je do prije koji dan, do prije koji tjedan, govorio da želi promjenu režima jer poštuje Irance koji će se tamo onda dignuti protiv ovog režima.

Međutim, da biste vi nekog vratili u kameno doba, vi mu morate energetsku strukturu, škole, bolnice, puteve... Hajde da je rekao, uništit ćemo svu vojsku, poubijat ćemo sve vojnike - iako grozno zvuči, ali on govori da će jedan narod svesti na kameno doba. To je ratni zločin.

'On je bio i ostao, ponaša se kao vođa kulta'

Sve ankete pokazuju da je velika većina Amerikanaca protiv rata u Iranu, je li s ovim sinoć ikoga pridobio?

Ja sam tu malo oprezniji. Očekivao bih da je više Amerikanaca protiv, gledao sam najnovije - prije koji sat - ankete: onih koji su izrazito protiv je otprilike 57 posto. Međutim, oni koji su 'za' idu preko 40 posto!

Ja bih rekao, u ovakvoj situaciji gdje je gurnuo cijeli svijet u krizu, rat, poskupljenja, da će to ipak biti nešto više.

Sad, kad me pitate kakav je odnos.. Gledajte, on je bio i ostao, ponaša se kao vođa kulta. On ima kult iza sebe, a članovi kulta ne propituju šefa kulta. I mislim da on one svoje najzagriženije - a njih je sigurno tridesetak posto - neće izgubiti ni po čemu i što god izgovori tako da, ne znam da li je ovo nešto bitno promijenilo.

Naravno da se biračko tijelo mijenja i to ćemo vidjeti na ovim međuizborima koji idu krajem godine, koji su jako bitni. Ne samo zbog toga što će Demokrati vjerojatno pobijediti, nego kako izgledaju stvari, ako bi krenuli u opoziv predsjednika da bi se u tom trenutku - ne još sada - dobar dio Republikanskih kongresmena i senatora također odlučio prikloniti.

'Najgora administracija u povijesti SAD-a'

To ćemo sa zanimanjem pratiti. Mislite li da je njegova administracija bila svjesna u što se upuštaju?

Ne, ja mislim da on niti itko oko njega nije bio svjestan, ali ne tog, nego sve i jednog postupka. Sjetite se prošle godine, kada je rat sa carinama bio. Pedeset posto, sto, dvjesto.. I onda čujete ministre koji u pola sata daju potpuno drugačije izjave od njega.

Tako je bilo i sa Venezuelom. Jedan viče - tamo ćemo postaviti ovoga, drugi više - ne, mi ćemo preuzeti vlast... Tako da, ta administracija mislim da je najgora administracija u povijesti Sjedinjenih Američkih Država, to su poltroni koji su do jučer - na primjer, Marco Rubio - koji mu je sada desna ruka, a koji je bio veliki protivnik Donalda Trumpa, sada mu se ulizuje iz tko zna kojih razloga.

Tu nema nikakvog plana. On se probudi i što mu izgleda u tom trenutku, ako mu netko dobaci nešto, on se ponaša i dalje kao trgovac: naftu kupujte od nas.

Je li 'mastermind' iza svega ovoga ipak Benjamin Netanjahu i imaju li Amerika i Izrael uopće usklađene ciljeve u ovom ratu?

Ne bih rekao da je mastarmind jer bi to onda umanjilo ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Netanyahu, odnosno Izrael i Amerika, sigurno imaju zajednički cilj kada je u pitanju Iran. To je krenulo s uništavanjem potencijalnog nuklearnog programa. Izrael se boji uništenja kojim mu Iran prijeti.

S druge strane, Izraelu je također, a i Amerikancima, bitno da se ti proxiji u Siriji i Iraku, u Jemenu, unište međutim, Amerikanci su zadnjih par godina djelovali samostalno, kada je ubijen iranski general Qasem Soleimani - vrlo važna ličnost. Nije to bilo zbog Izraela.

Tako da, sigurno odgovara Netanyahuu ovo što se radi, nije da mu odgovara samo zbog geostrateških ciljeva Izraela, nego mu odgovara i zbog vlastitog procesa koji ga čeka. Nekako je uspio izmigoljiti kada je bio rat u Gazi, sada se opet okreće kao što se Trump okreće od Epsteina.

Oni sigurno imaju ciljeve koje se preklapaju, ali su možda malo drugačiji prioriteti.

'Dugo vremena se ništa neće vratiti na staro'

Oko Hormuškog tjesnaca njegovi su stavovi također nejasni. S jedne strane zahtijeva da Iran pusti tankere, s druge strane kaže Europljanima - snađite se sami. Onda kaže da će sve biti dobro kad rat završi. To nije baš neka utjeha..

Mislim da se na dugo vremena ništa neće vratiti na staro, niti generalno odnosi u svijetu Amerike sa svojim saveznicima, Amerike sa svojim neprijateljima, pa onda se neće niti situacija u Hormuškom tjesnacu.

Iran i dalje kaže - nije istina da je Hormuški tjesnac zatvoren, zatvoren je za naše neprijatelje. One koji nas bombardiraju, one koji sudjeluju u bombardiranju Irana, za njih ne može. Ali za Kinu, Rusiju i neke druge zemlje može.

Mislim da je Iran pokazao zube puno više. To me malo podsjeća na situaciju Putina sa Ukrajinom - Putin je mislio da će doći, da će pokupiti Zelenskog, okupirati Ukrajinu i da će to biti u par tjedana gotovo.

Trump se ponadao da će to biti kao u Venezueli sa Madurom. Međutim, Iran nije Venezuela, Iran je pokazao puno više zube i Iran sada vidi, ne samo da nije izgubio nego da može držati na ovoj razini ovaj rat.

Naravno da su oni slabiji, u smislu, oni će biti uništeni. Ali neće se predati na onaj način i napravit će veliku štetu u tom ratu koji će se nastaviti.

'Mijenja se tektonika međunarodnih odnosa'

Za kraj, pitanje oko NATO-a koji je Donaldu Trumpu stalno na piku. Naziva ga tigrom od papira. Može li Amerika izaći iz NATO-a?

Svaka zemlja može izaći iz NATO saveza. Postoji točno u ugovoru kako se izlazi međutim, to se mora najaviti barem godinu dana unaprijed i u slučaju Amerike to moraju potvrditi dvije trećine kongresmena i senatora, ali to se neće dogoditi.

Međutim, i sada je već nanesena ogromna šteta jer sama priča o tome - kad on kaže da NATO gotovo da ne postoji, nećemo više - to je, ne samo poruka nama koji jesmo u NATO- u i koji živimo u okruženju gdje smo se nekako nadali da više nikad nećemo morati ratovati, ali je s druge strane i poruka svima onima koji su bili neprijatelji NATO-a - 'Pa nije baš da ćemo sada imati velikih problema ako, na primjer, napadnemo Latviju ili Litvu'.

Tako da, već same ove priče o NATO-u u koji on ne vjeruje, o Europskoj uniji u koju ne vjeruje, o savezništvima kojima ne vjeruje, bitno bitno mijenjaju tektoniku međunarodnih odnosa u svijetu.