Ma kakva Rusija i Iran, evo tko 'štanca' najviše nafte: Dnevna proizvodnja je nadrealna!

Svijet strahuje od nestašice nafte, a američki predsjednik Donald Trump daje oprečne izjave o tome kada bi rat u Iranu mogao završiti i Hormuški tjesnac biti slobodan za neometan prolaz tankera.

Kina je već nekoliko puta pozvala na trenutni prekid sukoba i oslobađanje ovog vitalnog energetskog pravca, dok je Trump pozvao europske lidere da "sami dođu po naftu" u Hormuški tjesnac, ogorčen time što NATO saveznici američko-izrelskoj operaciji nisu pružili vojnu podršku kakvu je očekivao.

Zašto Trump daje ovakve izjave, jasno je kada se pogleda sljedeća infografika:

Foto: Marko Picek/PIXSELL

SAD uvjerljivo prvi

Prema prikazu najvećih proizvođača nafte u 2025. godini, mjereno prosječnom dnevnom proizvodnjom u milijunima barela, SAD je uvjerljivo prvi.

SAD proizvodi nevjerojatnih 13,58 milijuna barela nafte dnevno.

Slijedi Rusija, s golemih, ali značajno zaostalih 9,87 milijuna, dok je Saudijska Arabija na trećem mjestu s proizvodnjom nafte od 9,51 milijun barela dnevno.

Drugu skupinu čine zemlje sa znatno nižom, ali i dalje značajnom proizvodnjom.

Kanada proizvodi 4,94 milijuna barela dnevno, a iza nje su Irak s 4,39 i Kina s 4,34 milijuna barela dnevno.

Među vodećima se nalazi i Iran s proizvodnjom od 4,19 milijuna barela dnevno.

Podaci jasno pokazuju veliku dominaciju SAD-a u globalnoj proizvodnji nafte, dok Rusija i Saudijska Arabija ostaju ključni konkurenti.

Ostale zemlje značajno zaostaju, ali i dalje igraju važnu ulogu u svjetskoj energetskoj ravnoteži.

