FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVA NADMOĆ

Ma kakva Rusija i Iran, evo tko 'štanca' najviše nafte: Dnevna proizvodnja je nadrealna!

×
Foto: MARIO TAMA/Getty images/Profimedia

Trump je pozvao europske lidere da 'sami dođu po naftu' u Hormuški tjesnac, ogorčen time što NATO saveznici američko-izrelskoj operaciji nisu pružili vojnu podršku kakvu je očekivao

2.4.2026.
18:42
danas.hr
MARIO TAMA/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Svijet strahuje od nestašice nafte, a američki predsjednik Donald Trump daje oprečne izjave o tome kada bi rat u Iranu mogao završiti i Hormuški tjesnac biti slobodan za neometan prolaz tankera. 

Kina je već nekoliko puta pozvala na trenutni prekid sukoba i oslobađanje ovog vitalnog energetskog pravca, dok je Trump pozvao europske lidere da "sami dođu po naftu" u Hormuški tjesnac, ogorčen time što NATO saveznici američko-izrelskoj operaciji nisu pružili vojnu podršku kakvu je očekivao.

Zašto Trump daje ovakve izjave, jasno je kada se pogleda sljedeća infografika: 

Foto: Marko Picek/PIXSELL

SAD uvjerljivo prvi

Prema prikazu najvećih proizvođača nafte u 2025. godini, mjereno prosječnom dnevnom proizvodnjom u milijunima barela, SAD je uvjerljivo prvi.

SAD proizvodi nevjerojatnih 13,58 milijuna barela nafte dnevno. 

Slijedi Rusija, s golemih, ali značajno zaostalih 9,87 milijuna, dok je Saudijska Arabija na trećem mjestu s proizvodnjom nafte od 9,51 milijun barela dnevno.

Drugu skupinu čine zemlje sa znatno nižom, ali i dalje značajnom proizvodnjom. 

Kanada proizvodi 4,94 milijuna barela dnevno, a iza nje su Irak s 4,39 i Kina s 4,34 milijuna barela dnevno. 

Među vodećima se nalazi i Iran s proizvodnjom od 4,19 milijuna barela dnevno.

Podaci jasno pokazuju veliku dominaciju SAD-a u globalnoj proizvodnji nafte, dok Rusija i Saudijska Arabija ostaju ključni konkurenti. 

Ostale zemlje značajno zaostaju, ali i dalje igraju važnu ulogu u svjetskoj energetskoj ravnoteži. 

Proizvodnja NafteSadRusijaIranSaudijska Arabija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike