INA oštro odgovorila: 'Šire netočne i obmanjujuće informacije. Nisu bili tamo 15 godina...'

Iz INA-e su stigle oštre reakcije na javne istupe o radu Rafinerije nafte Rijeka.

Optužujući pojedine stručnjake za iznošenje "netočnih i obmanjujućih tvrdnji", iz Ine poručuju kako rafinerija radi punim kapacitetom te da su domaća proizvodnja i opskrba tržišta stabilni, unatoč izazovnim međunarodnim okolnostima i sukobima u Iranu.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"INA najoštrije odbacuje netočne, neutemeljene i obmanjujuće tvrdnje koje se posljednjih tjedana iznose u javnosti o radu Rafinerije nafte Rijeka.

INA kontinuirano, pravodobno i transparentno komunicira sve relevantne informacije o radu Rafinerije nafte Rijeka. Već prilikom dovršetka Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka, 10. ožujka ove godine, nedvosmisleno smo istaknuli da rafinerija radi i trenutačno proizvodi goriva punim kapacitetom, čime izravno doprinosi sigurnosti opskrbe u ovom izazovnom razdoblju. Nadalje, u tjednima koji su uslijedili, uključujući razdoblje nakon izbijanja sukoba u Iranu, INA je transparentno komunicirala stanje na tržištu i status rafinerije, pri čemu je ponovno potvrđeno da rafinerija posluje punim kapacitetom, dok je novoizgrađeno postrojenje za obradu teških ostataka u probnom radu, što je standardna procedura nakon završetka izgradnje.

Smatramo da iznošenje neprovjerenih i netočnih informacija o strateškoj energetskoj infrastrukturi može izazvati nepotrebnu zabrinutost javnosti, narušiti razumijevanje stvarnog stanja sigurnosti opskrbe te potaknuti neosnovane reakcije na tržištu. To je osobito nepoželjno u osjetljivim međunarodnim okolnostima u kakvima energetska industrija trenutno posluje.

Apeliramo na medije da se suzdrže od objavljivanja netočnih i neprovjerenih tvrdnji pojedinih stručnjaka koji nisu posjetili Rafineriju nafte Rijeka najmanje 15 godina te očito ne prate ili pogrešno tumače redovite izvještaje Ine i javne objave u medijima.

INA će i nadalje dosljedno štititi točnost informacija o svom poslovanju te pravodobno reagirati na svaki pokušaj širenja netočnih ili obmanjujućih tvrdnji. Iako smo se do sada suzdržavali od javnih reakcija, razina i učestalost netočnih navoda zahtijevaju jasno i nedvosmisleno očitovanje. Pozivamo medije da se suzdrže od senzacionalizma i odgovorno pristupaju provjeri točnosti pojedinih navoda, s ciljem istinitog, profesionalnog i odgovornog informiranja javnosti. Poduzet ćemo sve razumno raspoložive mjere kako bismo zaštitili svoje interese.

Vezano uz situaciju s opskrbom na tržištu koristimo priliku ponoviti činjenice koje smo već javno komunicirali.

Rafinerija nafte Rijeka trenutačno proizvodi dizel i ostala goriva punim kapacitetom. Rafinerija nafte Rijeke je radila u kontinuitetu cijelu 2025. godinu s operativnom dostupnošću većom od 96 posto i najvećom preradom sirove nafte od 2010. godine. Ukupna rafinerijska proizvodnja lani je iznosila 3,7 milijuna tona svih vrsta goriva, od čega je proizvedeno 972.000 tona benzina (62 posto više u odnosu na 2024.) te 1,45 milijuna tona dizela (42 posto više u odnosu na 2024.). Rafinerija je i ranije radila neprekidno, zaustavljajući se samo zbog potrebnih planiranih održavanja i modernizacije postojećih postrojenja u sklopu projekta nadogradnje rafinerije.

INA ne izvozi domaću naftu. Cjelokupna godišnja proizvodnja domaće sirove nafte u 2025. godini prerađena je u Rafineriji nafte Rijeka, a isto se planira i u 2026. Unatoč visokoj zrelosti polja, domaća proizvodnja nafte i plina u 2025. godini bila je stabilna, a početkom ove godine bilježimo i trend rasta proizvodnje. Proizvodnja se odvija na 39 naftnih i 27 plinskih polja na kopnu i Jadranu. U 2025. godini INA je proizvela 588,25 milijuna kubičnih metara prirodnog plina i 463.685 tona nafte. Sva nafta je isporučena rafinerijskom poslovanju Ine, a sav plin je isporučen u Plinacrov sustav. Iznimka je plin proizveden na odobalnom eksploatacijskom polju Marica (11,29 milijuna metara kubičnih godišnje), koji se zbog nedostatka fizičke veze s nacionalnim plinskim sustavom isporučuje i prodaje na tržištu Italije.

Postoji potencijal za značajno povećanje domaće proizvodnje plina u narednim godinama te se očekuje zaustavljanje trenda pada uz zadržavanje proizvodnje nafte na postojećim razinama. INA u ovom trenutku ima dvanaest izgrađenih i testiranih plinskih bušotina na kopnu koje može privesti proizvodnji kroz dvije do tri godine sukladno važećoj regulativi. Maksimalno surađujemo s regulatornim tijelima kako bi nafta i plin što prije potekli prema našim proizvodnim sustavima. Osim toga, INA u svibnju kreće u kampanju bušenja pet novih plinskih bušotina na Jadranu.

Kao kompanija od strateške važnosti za sigurnost opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj, kontinuirano pratimo tržišna kretanja te smo spremni pravovremeno odgovoriti na sve izazove. INA nastavlja osiguravati opskrbu ne samo Ininih maloprodajnih lokacija, već i naših veleprodajnih kupaca. Poduzimaju se svi potrebni koraci kako bi se osigurao kontinuitet isporuke. Opskrba iz Inine rafinerije u Rijeci odvija se neprekidno, no logistički izazovi mogu povremeno zahtijevati dodatno strpljenje naših kupaca", priopćili su iz INA-e.

