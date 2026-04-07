Tek joj je 13, a zovu je 'najopasnijom tinejdžericom na svijetu': Hoće li postati prva diktatorica?

Zovu je najopasnijom tinejdžericom na svijetu, vjeruje se kako ima nešto više od 13 godina. Ona je Kim Ju Ae - kći sjevernokorejskog vođe, Kim Jong Una.

Hoće li Sjeverna Koreja, jedna od najzatvorenijih zemalja na svijetu prvi put u povijesti dobiti - diktatoricu?

Samouvjereno vozi tenk, pozdravlja vojnike, pozorno prati svaki njihov korak - i to bok uz bok uz svog oca, Kim Jong Una.

Dio je to priprema za ono što je čeka: Kim Ju Ae odabrana je kao nova diktatorica Sjeverne Koreje - poručuju tajne službe njihovih susjeda.

"Čini se da se nastoji naglasiti njezina vojna iznimnost. To se tumači kao promišljen pokušaj da se projicira slika pripremljenog budućeg vođe, ublaže sumnje u žensku nasljednicu i ubrza izgradnja narativa o nasljeđivanju", kaže Lee Seong-Kwuen, član Odbora za obavještajne službe parlamenta Južne Koreje.

'Poštovana kćer'

Iako se često pojavljuje u društvu svog oca - o njoj se malo toga zna.

Nikada nije objavljeno njezino ime, kao ni dob. Da se zove Kim Ju Ae, svijetu je obznanio bivši košarkaš Dennis Rodman, nakon posjeta toj izoliranoj državi. Vjeruje se kako je najstarije dijete sjevernokorejskog diktatora - ima oko 13 godina.

"Kada je Kim Ju Ae u središtu fotografija, može se reći da je njezin značaj institucionaliziran, ona je ne samo uz oca, nego i u samom centru. A i sjeverno korejski mediji su nju počeli nazivati poštovana kćer, što je svojevrsna titula, označava nekoga tko će biti, u ovom slučaju nasljednica na vrhu vlasti", objašnjava vanjsko-politička novinarka Zorana Baković.

"Pitanje je zbog čega je Kim Jong Unu toliko žuri odrediti nasljednika odnosno nasljednicu i zašto baš kćer - on navodno ima troje djece, uključujući i sina. - I ima samo 43 godine. -Da, on je lider nove generacije, svjestan da je u zemlji gdje samo jedan čovjek odlučuje o svemu", kaže Baković.

Kad se pojavljuju u državnim medijima - nemilosrdni imidž Kim Jon Una je drukčiji: otac i kći se uvijek odijevaju slično, drže za ruke, pokazujući koliko su bliski. U nekoliko navrata je diktator svoju kćer nazvao najvoljenijim djetetom, a brojni svjetski mediji su je prozvali - najpopasnijom tinejdžericom na svijetu.

"Nekakva nenadana smrt vođe u Sjevernoj Koreji bi bilo vjerojatno katastrofalno za cijeli taj režim, koji se bori za opstanak na puno načina. Od same gladi koja se tamo još uvijek pojavljuje, koliko god je gospodarski napredak zabilježen", kaže Baković.

Jer i dalje je Sjeverna Koreja jedna od siromašnijih zemalja na svijetu. Zemlja u kojoj je isključivo vladala dinastija Kim - a možda na čelu te zemlje - prvi put u povijesti bude i žena.