Desinić se oprašta od omiljenog kuburaša kojeg je ubio top ispred stotina ljudi: 'U šoku smo'

U Općini Desinić u četvrtak će biti Dan žalosti, nakon što je u Velikom Taboru, tijekom manifestacije "Uskrsni ponedjeljak" poginuo muškarac tijekom punjenja topa. Dok policija istražuje točan uzrok tragedije, u Desiniću se opraštaju od omiljenog kuburaša.

Svijeća na mjestu nesreće i zastave na pola koplja u sjećanje na poginulog 54-godišnjeg kuburaša. Bio je član društva Desinićka kubura koji je bio organizator ovog događaja uz Muzeje Hrvatskog zagorja, koji ne žele pred kamere.

Nesreća se dogodila pred sam kraj tradicionalne manifestacije u kojoj je sudjelovalo 11 kuburaških društava. Top je usmrtio 54-godišnjaka pred stotinama posjetitelja, među kojima je, kažu očevici, bilo i djece.

"Dogodila se jedna velika tragedija koje ovo naše malo mjesto ne pamti. Danas smo još uvijek svi u šoku i u velikoj nevjerici", rekao je Dražen Šurbek, (HDZ), načelnik Općine Desinić. Više u prilogu...