Stipić nakon remija: 'Molim Dinamo da nam ih puste', Jelavić komentirao kontroverzu

U pretposljednjem susretu 28. kola SHNL-a nije bilo pobjednika, na osječkom su Gradskom vrtu nogometaši Vukovara 1991 i Lokomotive remizirali 1-1.

Vukovaru slijedi utakmica s Dinamom, a Tomislav Stipić je zavapio da Dinamo pusti Čaića i Živkovića, igrače na posudbi u Vukovaru da imaju pravo nastupa.

"Ja ih molim ovom prilikom da nam puste Živkovića i Čaića da igraju, da se uigramo, jer ako su nam ih i posudili, nisu ih posudili zato što su predobri za Dinamo, nego zato što trebaju igrati negdje. Ako se boje da ne igraju protiv njih, onda ih nisu trebali ni posuditi", kazao je Stipić.

Zanimljivo nakon što je Robinu Gonzalezu poništen pogodak u prvom poluvremenu zbog gustog zaleđa, snimka s povučenim linijama nije puštena. Nikica Jelavić imao je komentar na to.

"Prvi glas da nije pokazana snimka, onda je to kao nama protiv Hajduka na Poljudu. Snimka se mora pokazati i ako je zaleđe, onda je, ako nije, nije. Za dobrobit hrvatskog nogometa se te snimke moraju pokazati", kazao je Jelavić.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu