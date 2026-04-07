SPEKTAKL U MADRIDU /

Finale prije finala: Pratimo megaokršaj u borbi za polufinale Lige prvaka

Foto: Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijek utakmice pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

7.4.2026.
17:48
Sportski.net
Četvrtfinale Lige prvaka, 1. utakmica
07.04.2026.
21:00
0
Real Madrid
 
:
0
Bayern München
 

Predviđeni sastavi:

Real: Lunin - Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold - Güler, Tchouameni, Camavinga, Valverde - Vinicius, Mbappe
Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić - Pavlović, Kimmich - Diaz, Gnabry, Olise - Kane

Uživo

- Krećemo u 21 sat. Očekujemo sastave sat i pol prije utakmice.

 

 

Najava

Liga prvaka stigla je do svoje četvrtfinalne faze. Osam ekipa ostalo je u igri za najvrjedniji nogometni klupski trofej. Utorak donosi prve dvije utakmice. Arsenal će gostovati u Lisabonu kod Sportinga dok će se u Madridu igrati megaokršaj između Reala i Bayerna

Ovi klubovi su u uskom krugu favorita za osvajanje naslova europskog prvaka, a obje momčadi dolaze iz impresivnih nastupa. Real je eliminirao Manchester City, dok je Bayern u osmini finala Atalanti zabio čak deset golova. Ove dvije megamomčadi često se susreću u Ligi prvaka.

Posljednji put susreli su se prije dvije godine kada je u polufinalu slavio Real. Nakon što je završilo 2:2 u Münchenu, Real je na domaćem terenu slavio 2:1 te se plasirao u finale i tamo pobijedio Borussiju Dortmund za svoj 15. europski naslov. Mogu li se Bavarci osvetiti? Dio odgovora dobit ćemo već večeras, a uzvrat je za osam dana na Allianz Areni.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
