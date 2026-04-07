Finale prije finala: Pratimo megaokršaj u borbi za polufinale Lige prvaka
Tijek utakmice pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr
Predviđeni sastavi:
Real: Lunin - Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold - Güler, Tchouameni, Camavinga, Valverde - Vinicius, Mbappe
Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić - Pavlović, Kimmich - Diaz, Gnabry, Olise - Kane
Uživo
- Krećemo u 21 sat. Očekujemo sastave sat i pol prije utakmice.
¡𝑯𝒐𝒍𝒂 𝑴𝒂𝒅𝒓𝒊𝒅! 🇪🇸 pic.twitter.com/rI0KCdicX4— FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2026
Najava
Liga prvaka stigla je do svoje četvrtfinalne faze. Osam ekipa ostalo je u igri za najvrjedniji nogometni klupski trofej. Utorak donosi prve dvije utakmice. Arsenal će gostovati u Lisabonu kod Sportinga dok će se u Madridu igrati megaokršaj između Reala i Bayerna.
Ovi klubovi su u uskom krugu favorita za osvajanje naslova europskog prvaka, a obje momčadi dolaze iz impresivnih nastupa. Real je eliminirao Manchester City, dok je Bayern u osmini finala Atalanti zabio čak deset golova. Ove dvije megamomčadi često se susreću u Ligi prvaka.
Posljednji put susreli su se prije dvije godine kada je u polufinalu slavio Real. Nakon što je završilo 2:2 u Münchenu, Real je na domaćem terenu slavio 2:1 te se plasirao u finale i tamo pobijedio Borussiju Dortmund za svoj 15. europski naslov. Mogu li se Bavarci osvetiti? Dio odgovora dobit ćemo već večeras, a uzvrat je za osam dana na Allianz Areni.
POGLEDAJTE VIDEO: Prvak nam je otkrio što mu je poručio Cro Cop i kad će pojas prijeći u trajno vlasništvo