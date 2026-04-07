Legendarni trener dobio brutalnu poruku dok se bori za život: 'Meni nisi dopustio da vidim majku'

Legendarni trener Mircea Lucescu još se nalazi u bolnici u teškom stanju nakon što je prošloga tjedan doživio srčani i moždani udar. Dok neizvjesnost traje, Lucescu dobiva brojne poruke podrške, a u utorak je osvanula i jedna vrlo zanimljiva.

Bivši meksički reprezentativac Nery Castillo igrao je od 2007. do 2009. u Šahtaru iz Donjecka pod palicom Mircee Lucescua, a jedna mu incident još nije oprostio ako je suditi po poruci koju je putem svog Instagrama uputio Castillo.

"Drago mi je da te je tvoj sin uz tebe u ovim teškim trenucima. Meni nisi dopustio da vidim majku dok je bila u komi, a nisam se ni uspio oprostiti od nje na sprovodu", napisao je Meksikanac na svome storyju na grčkom i španjolskom jeziku. "Međutim, nadam se da ćeš ozdraviti i da ćeš imati svoje voljene oko sebe", završio je Castillo.

Castillova majka umrla je u siječnju 2009., nakon što je izgubila bitku s rakom. Castillo je tada bio igrač Šahtara, a već je ranije javno kritizirao Rumunja što ga tada nije pustio da bude uz majku.

Lucescu ga optužio da laže

"Nazvao sam trenera i rekao: 'Moja majka umire, pustite me da idem u Urugvaj.' Odbio je. Otac mi je rekao da je moja majka još uvijek u komi. Otišao sam u Grčku spakirati stvari, a odatle u Ukrajinu. Shrvan cijelom situacijom, otišao sam na trening, zazvonio je telefon i otac mi je rekao da mi je majka umrla.

Zatim sam otišao do trenera i zamolio ga za dopuštenje da odem u Urugvaj na sprovod. Nije mi dopustio. Nisam vidio majku u njezinim posljednjim trenucima niti na sprovodu. Kako bih još uvijek mogao igrati za ovu momčad, u kojoj uopće nisam htio biti?!", kazao je Castillo 2020. za ESPN.

Međutim, nakon toga ga je Lucescu optužio da laže i da nije bilo tako. "Ne bih to nikome učinio. Uvijek sam puštao igrače kada su u pitanju važne obiteljske stvari. To se nikada ne bi moglo dogoditi. Obitelj je bila na prvom mjestu. Dentinho je otišao kući kada mu se žena porađala, kako bi ga mogao odbiti kada mu je majka umrla?

Dokaz da sam bio u pravu u Castillovom slučaju jest to što od tada nigdje nije dobro igrao. Bio je buntovan, neprofesionalan, nije imao poštovanja prema drugima“, rekao je Mircea Lucescu 2020. za Gazeta Sporturilor.

