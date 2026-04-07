Bivši igrač Hajduka odveo BiH na Svjetsko prvenstvo, a sada strijepi hoće li uopće zaigrati?

Nikola Katić, bivši stoper Hajduka i ključni član bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije, odigrao je presudnu ulogu u baraž utakmicama protiv Walesa i Italije, što je Bosni i Hercegovini osiguralo plasman na Svjetsko prvenstvo. No, samo nekoliko dana nakon tog uspjeha stigle su zabrinjavajuće vijesti iz njemačkog Schalkea.

Klub iz Gelsenkirchena objavio je da Katić vjerojatno više neće nastupati ove sezone zbog problema s povredom. Iako službena potvrda o ozbiljnosti povrede još nije dostupna, prema izvještajima portala Sportsport.ba, situacija izgleda zabrinjavajuće. Stoper je nastupio u baraž utakmicama unatoč ozljedi, primajući injekcije, no trenutačno se suočava s problemima s koljenom, odnosno meniskusom.

Schalke je uoči subotnjeg susreta protiv Karlsruhera objavio da će pored Edina Džeke u sastavu izostati i Katić. Klub je istaknuo da je njegova sezona najvjerojatnije završena, što je izazvalo zabrinutost među navijačima i pitanje hoće li biti spreman za Mundijal.

Planovi bez operacije i veliki rizik

Iako bi operacija gotovo sigurno značila kraj sezone i nemogućnost nastupa na Svjetskom prvenstvu, Katić je prema posljednjim informacijama odlučio pokušati alternativne metode oporavka. Cilj je povratiti spremnost kako bi bio na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu. Ovaj pristup nosi određene rizike, ali jasno pokazuje koliko je reprezentativac posvećen svom timu.

Slična je situacija i s Edinom Džekom, koji se očekuje u trenažnom procesu za oko mjesec dana. Napadač je naglasio da neće žuriti s povratkom dok ne bude potpuno spreman, kako ne bi ugrozio svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.

Napetost raste među navijačima

Bosanskohercegovačka javnost s nestrpljenjem prati razvoj situacije. Iako je plasman u baraž utakmicama ostvario veliki uspjeh, briga oko fizičke spremnosti ključnih igrača za Mundijal i dalje postoji. Katićeva odluka da odgodi operaciju i pokuša alternativne metode oporavka može biti presudna za izgled Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, a sam stoper pokazuje da je spreman učiniti sve kako bi pomogao reprezentaciji.

