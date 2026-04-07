Pogledajte kako je Hajduk na krilima Marka Livaje projurio Pulom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

MAJSTORIJA DO MAJSTORIJE /

U posljednjoj utakmici 28. kola SHNL-a Hajduk je vrlo lako i uvjerljivo, nakon jako dobre predstave, pobijedio Istru 1961 u Puli s 3-1 (1-0) čime se vratio na zaostatak od deset bodova za Dinamom.

Marko Livaja postigao je prvi pogodak na susretu u 23. minuti, dok je dvoboj riješen u drugom poluvremenu. Adrion Pajaziti je u 51. povećao na 2-0, dok je svoj drugi pogodak Livaja zabio u 58. minuti za 3-0. Konačnih 1-3 postavio je Charles Agada golom u 84. minuti.

