Poznati Hrvat poslao emotivnu poruku Mircei Lucescuu samo nekoliko sati prije njegove smrti

Hrvatski trener Željko Kopić, bivši strateg Dinama i Hajduka, poslao je emotivnu poruku upućenu legendarnom rumunjskom treneru Mircei Lucescuu samo nekoliko sati prije nego što je Lucescu preminuo.

Lucescu je preminuo u utorak, četiri dana nakon što je doživio srčani udar u bolnici u Bukureštu.

Kopić, koji od 2023. vodi Dinamo iz Bukurešta, prisjetio se susreta s legendarnim Lucescuom iz 2024. godinne.

"Dragi gospodine Mircea Lucescu,

bila je veljača 2024., stvari s Dinamom nisu išle dobro. Bilo je teško, jako teško. Imao sam samo jednu ambiciju, jednu želju – vidjeti Dinamo boljim, zdravijim. Bio sam jako znatiželjan i zanimalo me kako će vaš posjet našem trening-kampu u Șăftici utjecati na sve nas. Od prvog trenutka osjetio sam da je vaš dolazak nešto drugačije. Bio je to čisti duh Dinama.

Došli ste ohrabriti nas sve, dati nam samopouzdanje i svu pozitivnu energiju da nastavimo borbu. I pokazati koliko vam je stalo do kluba. Dok smo šetali, vaše su oči sjajile. Govorili ste s toliko strasti o drveću oko terena, kvaliteti trave i koliko je generacija igrača ovdje treniralo i odrastalo. Nekako su se stvari počele mijenjati, uz nevjerojatan vrtuljak događaja i sretan završetak.

Sada smo bolji, nismo savršeni, ali bolje je.Došao je trenutak da vam svi mi damo istu tu pozitivnu energiju, da vas ohrabrimo, da vam damo samopouzdanje da nastavite borbu. Čisti duh Dinama. To je ista želja kao i u veljači 2024., nakon istog tog vrtuljka – da budete bolje, zdravije. Da kažete: ne osjećam se savršeno, ali osjećam se bolje. To će biti dovoljno", napisao je Kopić.

