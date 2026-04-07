FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREDNOST ZA LONDON /

Sporting je odlično anulirao Arsenal, ali doživio šok u sudačkoj nadoknadi

×
Foto: Zed Jameson/PA Images/Profimedia

Arsenal je u prvom dijelu izgledao plašljivo i neodlučeno, dok je bolji dojam ostavila portugalska momčad

7.4.2026.
23:11
Hina
Zed Jameson/PA Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Bayerna pobijedili su u Madridu Real s 2-1 u prvom četvrtfinalnom susretu Lige prvaka, dok je u Lisabonu Arsenal pobijedio Sporting 1-0 golom u sudačkoj nadoknadi.

Vatreno je počela utakmica u Lisabonu gdje je u uvodnih petnaest minuta čak dva puta okvir vrata spašavao jedne i druge. Prvo je domaći igrač Araujo žestoko naciljao gredu udarcem sa 16 metara i Arsenal se spasio, dok je u 16. minuti na drugoj strani gostujući igrač Madueke pogodio okvir vrata direktno iz kornera.

Arsenal je u prvom dijelu izgledao plašljivo i neodlučeno, dok je bolji dojam ostavila portugalska momčad, ali nije to naplatila pogotkom. Još je slabiji tempo u Lisabonu zavladao u drugom poluvremenu. Mreža, i to domaća, ipak se zatresla u 63. minuti. Strijelac je za Arsenal bio Zubimendi, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

I kada je bilo očito da će utakmica završiti bez golova u 91. minuti Arsenal je zabio za pobjedu na vrućem gostovanju. Sjajnu je asistenciju poslao Martinelli, loptu koja je preskočila cijelu domaću obranu, a Havertz je lijepo primio loptu i zabio za 1-0 Arsenala.

POGLEDAJTE VIDEO: Barcelona, Atletico, PSG, Liverpool... Spektakularna noć u Ligi prvaka

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
