Snažan potres opet pogodio Tursku: 'Svi su pobjegli van, a mi nismo mogli'

Potres magnitude 5,6 pogodio je u srijedu pogranično područje Turske i Sirije, prema Europsko-mediteranskom seizmološkom centru (EMSC). Naknadno je smanjena jačina na 5,4 stupnja. Epicentar je bio na dubini od sedam kilometara, 127 km sjeverozaoadno od Şanlıurfe i 23 km istočno od Malatyaje.

Podrhtavanje se osjetilo u nekoliko pokrajina na jugu Turske, uključujući Malatyu, Adanu i Gaziantep, a stanovnici su prijavili podrhtavanje tla u blizini pograničnog područja.

Turska Uprava za katastrofe i hitne slučajeve izvijestila je da je potres pogodio okrug Battalgazi u Malatyi u 9 sati ujutro po lokalnom vremenu. Nije bilo neposrednih izvješća o žrtvama ili većoj šteti nakon potresa, iako su vlasti nastavile procjenjivati ​​situaciju u pogođenim područjima. Međutim, na stranici EMSC pojavili su se brojni komentari.

Brojni komentari na EMSC-u

"Opet strašan potres", piše jedan korisnik

"Bilo je vrlo jako, da je dulje trajalo, srušio bi sve", nižu se komentari.

"Bio je snažan",

"Dobro se njihalo",

"Previše se zatreslo, svi smo se uplašili. Svi su pobjegli van, a mi nismo mogli jer imamo nepokretnog pacijenta", stoji u komentarima.

Turska se nalazi na trusnom tlu te redovito bilježi seizmičke aktivnosti. U kolovozu 2025. potres magnitude 6,1 pogodio je zapadnu pokrajinu Balikesir (okrug Sindirgi), pri čemu se srušilo 16 uglavnom napuštenih i ruševnih objekata, uz jednu poginulu osobu. Samo dva mjeseca ranije, područje kod Marmarisa u pokrajini Muğla zatresao je potres magnitude 5,8, koji je uzrokovao paniku i lakše ozljede kod 68 osoba. U travnju 2025. potres oko 5,5 stupnja u Mramornom moru blizu Istanbula uznemirio je građane, no prošao je bez žrtava.

Prava katastrofa dogodila se u veljači 2023. Najrazorniji potres u modernoj povijesti regije iznosio je 7,8 po Richteru i pogodio je južnu Tursku te sjevernu Siriju. Taj je događaj odnio više od 55.000 života u Turskoj, ostavio milijune bez domova te pokrenuo masovne sudske procese protiv građevinskih poduzetnika zbog nemara u gradnji.