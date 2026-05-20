Ronilac Mario iz Karlovca odlazi u Ukrajinu: 'Slušao sam priče iz Mariupolja, djevojci su čupali nokte'

Poznajemo ga kao ronioca, majstora borilačkih vještina i kao žrtvu devastacije za radova u Zvijezdi, no manje je znano da Mario Tomac redovito odlazi u Ukrajinu, zemlju koja je predmet bezobzirne agresije i koja braneći sebe od despotskog ruskog režima brani i cijeli međunarodni poredak, piše KAportal.

Zašto odlaziš 28. svibnja u Ukrajinu?

Sudjelujem u projektu resocijalizacije ukrajinskih branitelja, invalida, ranjenika. Time sam se bavio i nakon našeg rata, pa mi je bilo normalno da pomognem. Projekt se ne odnosi samo na ronjenje.

Ronjenje je tvoj sektor?

Da. Isto je kao i za uobičajenog tečaja, ali ipak drugačije s obzirom na to da je riječ o ranjenim vojnicima - drugačiji je pristup. Proživjeli su traume kakve drugi ne mogu niti zamisliti. Radimo pod vodom i dobro je što čuju otkucaje svoga srca, što ih umiruje. Puno ih pije tablete za smirenje. Odlascima na počinak prisjećaju se traumatičnih epizoda. Posttraumatski stresni poremećaj je opće poznat.

Tko su polaznici?

Ukrajinski branitelji, ponajviše tjelesni invalidi. Riječ je o europskom projektu kojega vode Andreja Vedrina i Rene Cipovec, odnosno nositelj je Ronilački klub “HRVI Nemo-Adriatic” u partnerstvu s tamošnjom zakladom “Unbroken”. Ukrajinci su bili tu, a mi odlazimo tamo.

Koliko dugo to već traje?

Dvije ili tri godine. Ukrajinci dolaze u Savudriju, ali osim što rone, voze se kajacima, SUP daskama, sve što se na vodi može raditi.

Koliko je korisnika?

Jako puno. U grupama je 15 do 20 ljudi i izmjenjuju se – neki su bili, neki se vraćaju, a novih je, nažalost, puno više. To su ljudi amputiranih udova, nepokretni, ranjeni u glavu, ranjeni u kralježnicu i slično. Želimo im pomoći, no to nije lako, posebice nije lako vraćati se u ratno stanje kojega smo tu već prošli. Ne putujemo avionom, nego kombijem, pa niti put nije lagan.

U kojemu ste gradu?

Lavovu i Kijevu zbog ambasade koja nam pruža podršku, prvenstveno s prijevodom jer rijetko tko od Ukrajinaca s kojima radimo priča engleski. Razumijemo se – cijene tamo Hrvate i žele naučiti naš jezik. Drago im je da netko dođe i da im pomogne. Nismo na samom ratištu, ali jesmo pod paljbom. Uzbune su svako-malo. Pratimo aplikacije koje upozoravaju kad će biti napad.

Kako se to zna?

Radarski se prati i pretpostavlja. Po noći se puca dok su ljudi po stanovima. Donedavno nisu Lavov jako napadali, ali su sad i njega počeli. Gađaju elektrane i manje-više rade agregati. Kijev trpi velike napade. Nedaleko od hotela su bazeni i tamo radimo s njima.

Kako izgledaju susreti ukrajinskih i hrvatskih branitelja?

Ukrajinci vole čuti što ih čeka. Mnogi hrvatski branitelji su vodili borbu s birokracijom, oko mirovina i ratnih puteva. Brzo se zaboravi na branitelje, a posebice na one koji nisu sposobni više za rad, dok su mirovine male. Prosječna ukrajinska plaća iznosi šesto eura, što je strašno, unatoč tomu što su i cijene prilagođene tome. Branitelji s kojima radimo imaju oko 450 eura braniteljske mirovine, ali imaju mogućnost i rada. Nemamo velike plaće u Hrvatskoj, a kad bismo živjeli tamo s našim primanjima i njihovim cijenama, ako izuzmemo rat, bilo bi nam super. Tamo također ima političkih problema, a politika vodi sve u svakom ratu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se pokazao velikim otkako je poručio da mu ne treba prijevoz iz zemlje, nego streljivo pa nadalje.

To je u redu. Treba sve odvagati. Moja je zadaća pomoći nastradalima, a velika politika me ne zanima.

Pričaj nam o tim sudbinama.

Slušao sam svjedočenja onih koji su bili zatočeni u Mariupolju. To su nevjerojatne sudbine. Tako je bilo i kod nas, a djeca smo rata pa znamo to, no ipak nije isto s obzirom na to da dronovi lete iznad glave i ne znam kamo će pasti. Teško je navesti nekoga da se otvori i neće pričati sa svakim, ali hoće s onim koga prihvate. Jedna djevojka mi je rekla da joj je lakše kad ispriča što su joj sve radili, a čupali su joj nokte i ostale stvari jer je žensko. Nisam mogao vjerovati da želi o tome pričati. Objasnila je da joj je lakše nekome tko razumije tako nešto to ispričati. Serhii je otišao na ratište, pala je bomba pokraj njega, ranjen je u kralježnicu i učili su ga hodati godinu i pol dana. Dobio je kibernetičku nogu koja mu pomaže pri hodanju, a on se zaputi opet na ratište zamračivši da je invalid, a ta noga stoji 40.000 eura. Ponovno je nastradao i poručili su mu da bi sad bilo dosta, no otišao je i treći put na frontu, no sad su mu dali štap. To kad pričaju iznose kao smiješnu anegdotu, no smiješno im je i vidljiva je nervoza. Imamo na mobitelima aplikacije posredstvom kojih se šalju upozorenja, kao što to kod nas čini centar 112.

Kod nas alarmiraju svakoga puta kada se naoblači. Kako djeluju dronovi?

Taj dron izgleda kao avion i izbacuje bombu, pa skidaju dron po dron i to se ratuje kao s daljinskim upravljačem. Čuješ ga kako dolazi kao što smo mi čuli VBR. Neki dronovi mogu stajati do 12 sati u zraku, a da nisi svjestan da su iznad tebe. Donbas je sravnjen sa zemljom.

Sad ratuju dronovima do Lavova i Moskve.

Došao je jedan i u Hrvatsku. Jedna mlada psihologinja je išla s nama da radi s braniteljima. Vrlo je hrabra i išla je da vidi iz prve ruke o čemu se radi, a dogodila se ljubav s jednim zapovjednikom jedinice dronova. Počeli su se dopisivati. Tu vidiš da se voze u dobrim automobilima s ukrajinskim oznakama...

Tko su ti ljudi?

To svašta može biti. Razumijem da izbjegnu žene i djeca, ali ne razumijem mladog čovjeka, ako je njegova država napadnuta.

I naši su bježali masovno van, nisu htjeli biti u ratu.

Da, ali su vozili automobile s tablicama države koja ih je primila, a ovi i dalje imaju ukrajinske oznake i dobivaš povlastice i nije ti glava u torbi. Ovi se tu vozikaju, a ovaj dečko zapovjednik jedinice dronova mora vojni sud moljakati da ga pusti na pet dana u Hrvatsku – nakon pet dana je odmah išao nazad na prvu crtu. Tolika je njegova ljubav prema domovini.

Bez obzira na ove što se vozikaju, narod je motiviran za obranu, zar ne?

Pa jest. Zamisli tu ljubav prema svojoj domovini kad invalid odlazi u rat. Kad sve to završit, pričat će da mu je žao što je sudjelovao.

Kod nas je puno razočaranih branitelja.

Jasno. Moj otac je ranjen u ratu u kojemu je bio od prvog dana i znamo o čemu pričamo. Ukrajinskim braniteljima je najljepše kad pričaju s našim braniteljima ili s bilo kime koji je prošao rat. To je priprema za razdoblje nakon rata, a nitko ne zna što će biti. Zamisli da uđu sad naprečac u Europsku uniju s ovim plaćama koje primaju.

I da uvedu euro.

Da.

Svi kažu da je to sad najspremnija vojska u Europi. Nedavno su imali vježbe s članicama NATO saveza i u dronskom ratovanju ih potukli.

Žalosni su što nemaju podršku vlasti. Htjeli bi osnovati ronilački klub i zatražili da im se donira ronilačka oprema, pa moraju moljakati i slično. Koriste sada našu opremu.

Postoji li državni program rehabilitacije vojnika?

Ne postoji. Ovaj naš projekt je prepoznat kao jako dobar. Nisu ni tamo znali hoće li branitelji to prihvatiti. Nekolicina ih ne može roniti zbog povreda glave, no sav sport koji s njima radimo im je dobrodošao. Nitko tko je zaronio nije rekao da više ne želi.

Kakav je tu terapeutski učinak?

Javlja se već pri uronu – više ne razmišljaš ni o čemu što je bilo na površini, to je tolika smirenost. Ne pričamo sada o turističkom ronjenju. Tko je god probao ronjenje, taj je i ostao. Neke je bilo strah, neki nisu znali plivati, pa smo s njima i na tome radili.

Koje su dobi ti branitelji?

Nijedan nije stariji od 50 godina i uglavnom su to sve mladi ljudi od 18 do 26 godina. Srce te zaboli kad dođeš na groblje u Lavovu i kad vidiš u kojoj dobi su poginuli – to su sve mladići. Oni koji ratuju imaju tri tisuće eura primanja dok su na bojištu, ali su 24 dana tamo. Sve kupuju sami – dobiju jednu uniformu, i to je to. Kad više ne može biti u vojsci, spadne na 450 eura mirovine.

Školuju li se dok su mladi?

Oni stariji koji su s nama radili su školovani i većina ih je zaposlena po institucijama. Lavov je sveučilišni grad i pun je studenata – na ulicama su uglavnom mladi.

Pije li se tamo liker Lavov?

Taj je grad poznat po kavi, a rade i jako dobru čokoladu.

Kako žive Lavov i Kijev?

Kad stane opasnost, nanovo ožive.

Navodno se vrlo brzo obnovi što se poruši.

Nije baš tako, ali nastoje raditi puno. Ukrajina je jako lijepa, mada bude i hladna – nije toliko zbog temperature zraka, ali jako je hladan vjetar. Centar Lavova je prekrasan, naročito za Božića kada je uređen blagdanski. Imaju svoju marku odjeće koju prodaju, ali je ostalo jako skupo, primjerice Nike. Cijene garderobe su paprene, a hrana je jeftina, posebice za nas. Slikao sam što sam bio kupio za tri i pol eura – Fanta, sir, salama od konjetine, kava i keksi. U nekim se kafićima može piti kava i po dva eura u centru i to su lijepi kafići. Čim se iziđe iz centra grada, nije tako lijepo. Govorimo da voze dobre automobile tamo, ali je stvar u tome da mogu uvesti vozila iz Sjedinjenih Država bez carina.

Jesi li smješten tamo uglavnom u hotelu?

Jesam.

Idete li za uzbuna u skloništa?

Neki idu, mi ne. Skloništa postoje u svakom slučaju. Uglavnom smo na bazenu, ronimo i puno pričamo.

Kad si u Hrvatskoj, odlaziš u Rijeku na bazen.

Da, i u Zagrebu.

Je li to zato što u Karlovcu nema bazena?

Nažalost je tako. Ako nismo na bazenu, u moru smo. Živim od ronjenja i borilačkih sportova, no znaš da je naš klupski prostor uništen.

Bio si velik pobornik radova u Zvijezdi koji su sada pri kraju i nisi skrivao oduševljenje.

Svatko bi se radovao lijepoj Zvijezdi, ali nije lijepo ispalo.

Revolucija jede svoju djecu, netko mora nastradati.

Jedan je karlovački velikan rekao da kolateralne žrtve uvijek postoje. Ako je tako, neka on bude kolateralna žrtva.

U kakvom stanju je prostor?

Novčana vrijednost štete je 80.000 eura ili više. Lagalo se da je prostor od trstike. Imam temelj, troduplu ciglu, pukli su zidovi od metar...

Kakvi su izgledi da te se obešteti?

Agonija traje tri godine. Za taj prostor smo otplaćivali kredit niz godina, a sada ga netko uništi. Kažu da će biti popravljen, ali ne možemo govoriti o budućnosti jer on sada propada s obzirom na to da ništa nije napravljeno kako treba.

Nama ne trebaju dronovi, dovoljne su talpe.

To je nešto najljepše. Dodijelio bih Nobelovu nagradu osobi koja je odredila da ih se koristi za osiguranje građevinske jame u gradskoj jezgri. Ako se cesta napravi, to se poslika, ljudi pohvale, a nas će se zaboraviti. Hoće li popravljati zgrade teškim mašinerijama nakon što cestu naprave? Zgrada “KAMOD” se već drugi put sanira, a naše zgrade ostaju netaknute, dok međusobno prebacuju krivicu. Mogli su doći i ponuditi drugi prostor, no ja bih trebao moliti. Ti me angažiraš da obnovim kuću, skužiš da s vodom nešto ne valja, ti mi se obratiš, a ja te uputim na vodoinstalatera koji je to uništio. Bi li to bilo normalno? Ne bi jer si sa mnom sklopio ugovor.

Hoćeš li tužiti ili jesi li već?

Nisam. Nemam živaca za to. Nisam digao ruke, no što ćemo uraditi s 20-godišnjim suđenjem? Nema to smisla – ako si oštetio kuću čovjeku, daj mu odštetu. Došlo je do pomaka, najednom je stalo i sve je palo u vodu. Trebao bih moliti, tražiti da me se primi na razgovor. Nedavno me neka žena pitala što bih ja htio, da je izvođač kriv. Što je radio nadzor? Ako je vidio da se krivo radi, trebao je odmah ispravljati izvođača, odnosno informirati gradonačelnika koji je na koncu najodgovorniji. Igra se igra tko prvi popusti. Kupiš si stan, netko uđe, razvali ga, a onda te zamoli da ga pustiš na miru, da će se to već riješiti. Egzistencija mi je otišla skroz. U tri godine sam izgubio više od pedesetak tisuća eura.

Jesi li dobivao potpore?

Nisam. Potpore su se davale onima koji ne posluju u Zvijezdi ili nisu oštećeni. Znaju da sam oštećen, što se imam javljati na natječaje? Mogu raditi bilo gdje. Bio sam 11 godina na putu, mogao sam ostati u Njemačkoj, no dođem živjeti u Karlovac jer ga volim. Na početku sam upozoravao da je Zvijezda dio grada, a ne grad u gradu i da će problem doći i do drugih, pa je i došao s mutnom vodom. Svaki šaht se osjeti, više se ne možeš niti voziti, jedna te ista cesta se radi tristo puta, Banijanski most stoji prazan...

Možda da podignemo spomenik šahtu.

Tak’ će i bit.

Kako Ukrajinci reagiraju kad dođu u Hrvatsku?

Prekrasno im je i osjećaju da su došli u prijateljsku zemlju. Razvesele se kad vide hrvatske oznake na našim rukavima. Baš nas vole.

Jesu li bili u Zvijezdi?

Bio je taj moj prijatelj koji se zaljubio i s čuđenjem je upitao: “Zar ovo još nije popravljeno od rata”. Što ti vrijedi nova cesta, a zgrade su ostale neobnovljene? Naš objekt je spomenik kulture kojega treba održavati. Moja kuća je održavana, a bilo je derutnih kuća u Zvijezdi u vlasništvu Grada ili Republike Hrvatske, odnosno starijih osoba koje nisu mogle ulagati. I dalje treniramo u tom mom prostoru.

Radite li to na vlastitu odgovornost?

Tražio sam da mi se kaže je li zgrada sigurna ili nije, a nitko mi to ne želi reći. Nikad nisam dobio nalaz statičara. Kada je prvi puta pukla kuća u listopadu prije tri godine sam uradio o tome prvi prilog s Novom TV, a u studenom dobijemo obavijest da će doći sutkinja snimiti prostor prije početka radova. To je smijeh živi. Mažu oči i uništavaju živote.

Malo jesu uništili, ali nešto su i uradili.

Kuća propada. Ništa ne vrijedi. Pokojni statičar Branko Čordašev je rekao da nije normalno da se otvori rupa od deset metara, a onda još da se betonske potporne zidove bez podzidavanja. Nadzor je kriv – trebao je regulirati.

Ukrajinci se uglavnom tu osjećaju dobrodošlima.

Da. Sjećam se da si bili jako uplašeni kad su stigli u Savudriju – neki nikada nisu izišli iz Ukrajine, no lakše je kad te prihvate. Kad se rastajemo, zasuzimo i to te vuče natrag.

Rat traje, pa pretpostavljam da ćeš se dugo baviti tom rehabilitacijom.

Projekt je ograničenog trajanja. Tu sam da pomognem, koliko god to bude trajalo. Ima i ostalih branitelja i ronioca koji se time resocijalizacijom i rehabilitacijom, a mi smo bili prvi gore. Tim ukrajinskim braniteljima je rat i dalje u glavi i glavno je upozoriti ih na to što ih čeka nakon rata. Neki od njih nikad nisu bili na moru.

Kakva imaš iskustva s terapijskim ronjenjem u Hrvatskoj?

Radio sam s autističnom djecom ili našim Mirsadom Bećirovićem koji je slijep, primjerice. Mirsad je kasno oslijepio, pa je lakše raditi zbog toga s njime. Kažem mu u šali da sam mu dao rozo odijelo. Voda liječi, nevjerojatno koliko. Kad mozak shvati da ima dovoljno zraka, dobiješ sve što trebaš od ronjenja. Smanjuje ti se broj otkucaja i samo slušaš srce i šumove vode.

Što si najzanimljivije vidio pod vodom?

Velika mi je ljubav podvodna fotografija. Otac mi je ronioc od 1978. godine i vjerojatno me predodredio za to. Obožavam roniti na potopljenim brodovima, a imamo ih takvih 106 prekrasnih destinacija u Hrvatskoj, od dubine prve zvjezdice, do dubine druge i treće.

Što to znači?

Kad postaješ ronioc, polažeš za prvu zvjezdicu, pa napreduješ da dobiješ drugu zvjezdicu...

Koliko zvjezdica treba do olupine broda “Titanik”?

Za to nema zvjezdica. Moja najveća dubina je 78 metara. Prva zvjezdica ide do 18 metara, druga do 40 uz prisustvo ronioca s trećom zvjezdicom koji te vodi. Turistička ronjenja su samo do 40 metara dubine. Nakon 40 metara se miješaju helij i kisik i za to treba biti profesionalac.

Postoji li ronilačka tehnika?

Naravno.

Valjda prvo moraš znati plivati.

Nije nužno. Imam ljude oko mene koji rone, a nisu plivači – pliva s perajama, a tone bez njih. Prvo se učilo roniti s perajama i na dah. Ne smiješ biti brz pod vodom, disanje mora biti ujednačeno. Pravi instruktor će te naučiti svemu i izbiti ti strah.

Čega se ljudi boje?

Neizvjesnosti plavetnila, zmija i slično. Moraš se naviknuti na usnik, odnosno mozak mora percipirati da uvijek ima zraka. Ne smije se ostati duže pod vodom od propisanog u tablicama.

Koji ti je najdraži potopljeni brod u Hrvatskoj?

Ima prekrasnih. No, struje su takve da ih znaju sakriti. Između Krka i Crikvenice je broj “Peltastis” koji je potopljen 1968., imao je šesteročlanu posadu, a kapetan je ostao s potonulim brodom.

Nije kao kapetan broda “Costa Concordia” koji je prvi zbrisao.

Bili smo otac moj i ja na toj olupini. Da, taj kapetan je prvi pobjegao s broda. “Peltastis” je prevozio građu i zbog lošeg postavljenog tereta je potonuo. Imamo prekrasnih destinacija.

Jesi li ronio u stranim morima?

Jesam. Najviše sam ronio u Egiptu – obišli smo ga uzduž i poprijeko.

Jesi li ronio u Nilu?

Nisam.

U Korani, naravno, jesi.

Nema mjesta na Korani kojega nismo preronili. Radili smo tečajeve, čistili...

Što si sve izvukao?

Bilo je svačega, bajuneta i drugih predmeta. Davali smo to muzejima. Pijesak se miče i nikad ne znaš što ćeš pronaći, a da se vadi, ne bi bilo problema. Stalno treba čistiti – trava raste čim je toplije. Neki se trave groze, no kad ronioca naučiš da roni u bilo kojem ambijentu, onda je pravi. U sklopu civilne zaštite i uz Hrvatsku gorsku službu spašavanja smo potraživali utopljenike i toga sam se dosta nagledao još kao mali uz oca i druge starije ronioce.

I na to si se navikao.

Jesam., zaključuje za KA portal.