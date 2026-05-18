Dvoje mrtvih u potresu u Kini: Spasioci pretražuju ruševine, tisuće morale napustiti domove

Dvije osobe poginule su od posljedica snažnog potresa koji je u ponedjeljak ujutro pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi, a hitne službe pokrenule su akciju traganja i spašavanja.

Izmjerena magnituda bila je 5,2 stupnjeva po Richteru, a epicentar je bio na dubini od osam kilometara. Više od 7000 ljudi u gradu Liuzhou prisiljeno je na evakuaciju.

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Akcija spašavanja

U potresu se urušilo 13 zgrada, izvijestila je državna televizija CCTV. Jedna se osoba vodi kao nestala, a četvero ljudi prevezeno je u bolnicu, prenosi Reuters.

Iz kineskih željeznica upozorili su na poremećaje u prometu dok provjeravaju sigurnost infrastrukture nakon potresa.

Komunikacijski i električni vodovi te opskrba vodom i plinom u pogođenom području zasad funkcioniraju normalno.

Lokalne hitne službe aktivirale su hitan odgovor na katastrofu. Na terenu su spasilački timovi, uljučujući osoblje za upravljanje hitnim situacijama, tep policija i vatrogasci.

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Foto: AFP/AFP/Profimedia