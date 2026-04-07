Jose Mourinho se brutalno obrušio na igrače nakon remija: 'Postoje viši interesi'

NEPORAŽENI, ALI... /

Nakon posljednje utakmice 28. kola portugalske lige, Benfica je i dalje jedina neporažena momčad prvenstva. Zvuči super sve dok ne pogledate ljestvicu.

Momčad Josea Mourinha debelo zaostaje za vodećim Portom ponajprije zaslužujući čak devet remija. The Special One je izgubio živce nakon neriješene utakmice sa 16-toplasiranom Casom Pijom - oprostio se od borbe za naslov pa na brutalan način prozvao igrače.

"Mislim da je najbolje da krenemo od onog najvažnijeg: izgubili smo prilike koje smo imali da budemo prvaci, da se borimo za naslov do samog kraja. Također, izgubili smo i kontrolu nad borbom za drugo mjesto, koja je ovisila isključivo o nama. U ovom trenutku imam želju neke igrače više ne stavljati u igru, neke igrače više ne puštati da igraju. Ali postoje viši interesi koji se nameću. To je imovina kluba, čak i ako s nekima od njih ne bih želio nastaviti", kazao je Mourinho nakon susreta.