Ljuti li se još Lamine Yamal? Flick odgovorio na pitanje koje zanima cijeli nogometni svijet

WUNDERKIND U FOKUSU /

U srijedu su na rasporedu i nova dva četvrtfinalna susreta Lige prvaka. Nakon ligaškog obračuna, Barcelonu i Atletico čeka europski. Tema broj jedan za Hansija Flicka je ljuti li se još Lamine Yamal? U drugoj utakmici u reprizi prošlogodišnje osmine finala, PSG je domaćin prvog od dva susreta s Liverpoolom.

"Ima tek 18 godina i normalno je da se ponekad naljuti kad ga zamijenim. Možda se naljuti i u situacijama kad prođe četiri, pet igrača, puca i promaši. Mislim da ga to ponekad frustrira jer nije zabio, ali to je dio igre. Emotivan je, i to je dobro. Uvijek ću ga podržati. On je fantastičan igrač", rekao je Flick o Yamalu.