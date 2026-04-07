Pogledajte kakve bunkere masovno kupuju Amerikanci: U Zagrebu jedan košta 800 eura po kvadratu

OD 20.000 DO PAR MILIJUNA /

Najjeftiniji model je takozvani bunker za dvorište, košta 20 tisuća dolara. Postoji i sigurni podrum: sklonište koje se gradi ispod kuće, za 200 tisuća dolara.

A postoji i BBB: big billionaire bunker, iliti bunker za velike milijardere, gdje za koji milijun ispod svoje kuće sagradite pa, još jednu luksuznu kuću, koja može izdržati i nuklearni napad. Da, jedna tvrtka u Texasu proizvodi bunkere, a prodaja se udeseterostručila otkad je Trump odlučio napasti Iran.

Kupci su bogataši, tech milijarderi, predsjednici uprava i što je još zanimljivije? Dva člana Trumpove administracije.

Ne želimo izazivati paniku, ali želimo vam reći da neki već paničare. Među njima nije Ivan Skorin, ali svejedno je danas pronašao bunker u Zagrebu koji se prodaje za 800 eura po kvadratu.