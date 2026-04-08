Rijeka nije lagano stigla do finala Kupa, ovi su potezi presudili

Nogometaši Rijeke postali su prvi finalisti Hrvatskoga kupa nakon što su na svojoj Rujevici svladali Slaven Belupo s 2-0 (0-0).

Slaven je na Rujevici pružio jako dobar otpor, a obrana Farmaceuta popustila je tek nakon 71 minute igre.

Pogotke su za Riječane, ujedno i branitelje naslova, polučili Amer Gojak (71) i Dimitri Legbo (84). Pogotke pogledajte u videu.

