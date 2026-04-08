Perišić podizao atmosferu na proslavi naslova prvaka

Ivan Perišić i njegov PSV su prije neki dan potvrdili novi naslov prvaka. Bio je to treći naslov prvaka u nizu za klub iz Eindhovena, a do njega je ove godine došao jednako impresivno kao i prošle.

PSV je u dosadašnjih 29 kola osvojio 71 bod pritom zabivši 82 pogotka. Veliki doprinos tome je dao i hrvatski reprezentativac koji je na proslavi naslova prvaka uzeo mikrofon i uz pivu u ruci "predstavio" svog suigrača Esmira Bajraktarevića.

Video vidno raspoloženog Perišića je objavio i nizozemski ESPN koji je u opisu stavio "MC Perišić" uz emotikon koji plače od smijeha.

Nadodajemo da je Perišić ove sezone drugi najbolji asistent za PSV s 14 asistencija, jednom manje od Joeyja Veermana prvog asistenta kluba.

