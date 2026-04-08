Legendarni Vatreni s pivom u rukama predvodio slavlje tisuće navijača na ulicama

Ivan Perišić osvojio je naslov prvaka Nizozemske s PSV-om. Hrvatskom je dokapetanu to druga titula prvaka zaredom.

Pet kola prije kraja PSV ima čak 17 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Feyenoorda i 18 ispred NEC-a, čime je pitanje naslova prvaka riješeno.

U utorak je u Eindhovenu održano i veliko slavlje. Igrači su na stadionu podignuli trofej nizozemskog prvaka, a slavlje se nastavilo na ulicama grada. Tisuće navijača po sunčanom su vremenu slavili, pjevali, palili baklje, a igrači su u paradi na autobusu stigli u centar grada na slavlje.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je odlično raspoložen, obratio se navijačima, pjevao je i pio pivo.

Hrvatski reprezentativac, koji je u veljači navršio 37 godina, imao je značajnu ulogu ove sezone u PSV-u. Odigrao je 39 utakmica, zabio osam golova te 14 puta asistirao u svim natjecanjima. Perišić je dvaput bio prvak Njemačke, jednom s Bayernom i jednom s Borussijom Dortmund. Jednom je osvojio i prvenstvo Italije s Interom.