SVJETSKI DAN ROMA /

Romima je jedna stvar posebno bitna: 'Ako izgubimo to, izgubili smo i narod'

U povodu Svjetskog dana Roma organiziran je program kojim se ističe njihova bogata kulturna baština, ali i upozorava na izazove s kojima se ova zajednica i dalje suočava. Prema službenim podacima, u Hrvatskoj ih živi oko 18 tisuća, no iz Saveza Roma Kali Sara ističu da je stvarni broj puno veći. 

"Ono što je bitno za romsku zajednicu da ne smijemo izgubiti jezik. Ako smo izgubili jezik, izgubili smo i narod", kaže Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma Kali Sara

8.4.2026.
16:55
RTL Danas
Svjetski Dan RomaRomi
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa