Želva briljirao uoči spektakla: 'Forgač se sad križa što ovo govorim'

DOLAZE I ULTRASI /

Bojan Kosednar i Dušan Džakić na FNC 29 u Ljubljani će zaključiti svoju trilogiju i odrediti konačnog pobjednika. Na presici uoči meča Želva je najavio dolazak ultrasa Olimpije Green Dragonsa.

"Meni je čast treći put ući s njim u kavez. Ovo su možda moje posljednje Stožice, ovo je za mene praznik i Dule je pravi čovjek za to. Forgy hoće da se mi mrzimo, ali obećavam da će to biti meč dva zrela čovjeka. U kavezu smo krvnici, ali van kaveza se poštujemo. Uživam u ovom sportu pa ću i u subotu", najavio je Želva.

Spektakularni FNC 29 event gledajte u subotu na platformi Voyo od 19.00