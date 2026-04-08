Dušan Džakić otvorio dušu: 'On mi je prijatelj, ali...'

KRAJ TRILOGIJE /

Dušan Džakić će protiv Bojana Kosednara Želve završiti međusobnu trilogiju na FNC 29 u Ljubljani.

"Razmišljao sam da će se dogoditi ova borba, ali nismo na tome inzistirali. Bojana iznimno cijenim, on mi je prijatelj. Oba meča su bili gotova prekidima, a isto očekujem i sada."

Koliko si napredovao? "Gledao sam našu borbu, našao puno grešaka i kod sebe i kod njega. Opasan je na nogama, sprema zadnju ruku, middle kick, koljeno, sve smo vježbali". Kako vidiš kraj trilogije? "Volio bih da ne budem tu već da gledam iz publike. Baš me zanima, morat ću biti stalno na sto posto. Ljudi si daju za pravo i mene i njega omalovažavati, ali i on i ja smo bili u MMA-u dok je bilo 10-ak ljudi u regiji".