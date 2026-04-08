Ogromna eksplozija: Pogledajte napad na Libanon nakon izraelske naredbe o evakuaciji

ŠTO SE ZAPRAVO DOGAĐA? /

Izraelska vojska (IDF) pozvala je civile u južnom Libanonu da se evakuiraju prije planirane vojne akcije u regiji.

Naredba se odnosila posebno na stanovnike predgrađa grada Tira, koji je teško pogođen izraelskim napadima tijekom rata, a ove snimke prikazuju udare na taj grad.

Izrael je sinoć izjavio da dvotjedni sporazum o primirju između SAD-a i Irana ne uključuje Libanon, gdje se Izrael bori protiv militantne skupine Hezbolah koju podržava Iran.

"Terorističke aktivnosti Hezbolaha prisiljavaju Obrambenu vojsku da snažno djeluje protiv njih“, rekao je glasnogovornik IDF-a Avichay Adraee.

"Zbog brige za vašu sigurnost, morate odmah evakuirati svoje domove. Radi vlastite sigurnosti, odmah napustite svoje domove i premjestite se sjeverno od rijeke Zahrani", dodao je.

Lokalni dužnosnici rekli su da je u Libanonu do sada zbog sukoba ubijeno više od 1500 ljudi, a više od milijun ljudi je raseljeno.

Izbori bliski libanonskoj skupini pak za Reuters kažu da je Hezbolah zaustavio napade na izraelske trupe nakon objave prekida vatre između SAD-a i Irana.

Hezbolah je vatru navodno zaustavio u ranim jutarnjim satima nakon komentara Donalda Trumpa o sporazumu te nakon što je IDF izdao nove naredbe za evakuaciju civila u južnom Libanonu, gdje je Hezbollah baziran.

Očekuje se da će Hezbolah objaviti izjavu u kojoj će iznijeti svoj formalni stav o prekidu vatre i o tvrdnji Benjamina Netanyahua da Libanon nije uključen u primirje.