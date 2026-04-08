FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNI PRIZORI /

Pogodile su ih strašne poplave: Bujica vode uništila sve pred sobom, srušeni dijelovi kuća...

Pogodile su ih strašne poplave: Bujica vode uništila sve pred sobom, srušeni dijelovi kuća...
Foto: -/Sputnik/Profimedia
1 /20
VOYO logo

Ozbiljne poplave pogodile su ruski Dagestan, uzrokujući veliku štetu u nekoliko područja. Nakon obilnih kiša, rijeke su nabujale i voda je u kratkom vremenu počela teći u sela, uništavajući sve pred sobom. Voda je rušila dijelove kuća, poplavila ulice i oštetila infrastrukturu, uključujući ceste, koje na nekim mjestima nisu mogle izdržati nalet bujice. Zbog toga su neka područja potpuno odsječena od vanjskog svijeta. Nakon što se voda povukla, stanovnici su krenuli s čišćenjem blata i oštećene imovine. Istovremeno, počela je i procjena ​​štete koju je prouzročila poplava. Hitne službe su na mjestu događaja, a vlasti prate situaciju da bi spriječile daljnje komplikacije.

8.4.2026.
9:30
danas.hr
-/Sputnik/Profimedia
PoplavaBujicaDagestanRusija
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija