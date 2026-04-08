Pogodile su ih strašne poplave: Bujica vode uništila sve pred sobom, srušeni dijelovi kuća...

Ozbiljne poplave pogodile su ruski Dagestan, uzrokujući veliku štetu u nekoliko područja. Nakon obilnih kiša, rijeke su nabujale i voda je u kratkom vremenu počela teći u sela, uništavajući sve pred sobom. Voda je rušila dijelove kuća, poplavila ulice i oštetila infrastrukturu, uključujući ceste, koje na nekim mjestima nisu mogle izdržati nalet bujice. Zbog toga su neka područja potpuno odsječena od vanjskog svijeta. Nakon što se voda povukla, stanovnici su krenuli s čišćenjem blata i oštećene imovine. Istovremeno, počela je i procjena ​​štete koju je prouzročila poplava. Hitne službe su na mjestu događaja, a vlasti prate situaciju da bi spriječile daljnje komplikacije.