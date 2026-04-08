Što se krije iza zaokreta? Analitičar: 'Trumpov sporazum je ogroman strateški neuspjeh'

Genocidna prijetnja, da bi nakon toga američki predsjednik Donald Trump u trenu napravio zaokret, bez ikakvih značajnih ustupaka od strane Irana, ocjenjuje analitičar Peter Beaumont za Guardian.

Beumont kaže da je, kao i u mnogim drugim slučajevima vezanim uz drugu Trumpovu administraciju, dvotjedni "sporazum" o prekidu vatre kojim će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac "izluđujuće nejasan i nedostaje mu detalja" te da očito odgađa ključna pitanja za budućnost.

Stvarnost je takva da u trenutnim okolnostima ovo predstavlja ogroman strateški neuspjeh za SAD. Unatoč ubojstvu iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija i drugih visokih dužnosnika, promjena režima koju su u početku obećali Trump i američki premijer Benjamin Netanyahu nije se ostvarila. Umjesto toga, čini se da se režim konsolidirao oko tvrđe jezgre usredotočene na Korpus islamske revolucionarne garde", kaže Beaumont.

Iranska uspješna strategija horizontalne eskalacije

Analitičar tvrdi da su vjerojatne najveće posljedice one koje je najteže procijeniti.

"No čini se jasnim da je, unatoč ratobornom iskazivanju američke vojne moći pod Trumpom i njegovim ministrom obrane Peteom Hegsethom, moć SAD-a ozbiljno smanjena ilegalnom avanturom s loše definiranim ratnim ciljevima.

Dok Iran još uvijek kontrolira Hormuški tjesnac, globalna vojna sila srednjeg ranga koja je godinama patila pod kaznenim sankcijama ne samo da je uspjela preživjeti tjedne teškog američkog i izraelskog bombardiranja, već je slijedila uspješnu strategiju horizontalne eskalacije koja je nametnula velike globalne ekonomske troškove", podsjeća analitičar.

Zaljevske države podbacile

Napominje i da su se vojno značajnije zaljevske države, na iznenađenje malo koga, pokazale kao papirnati tigrovi, unatoč ogromnim ulaganjima u naoružanje, a Netanyahu - koji je obećao lak rat - pokazao se, ne prvi put, beznadno nerealnim u svojim procjenama o Iranu i široj regiji.

"Diljem svijeta prijatelji i neprijatelji izvući će vlastite zaključke. Kina i Rusija primijetit će ograničenja američke moći i da, unatoč sukobu snaga, SAD nije poslao kopnene trupe u svoju kaotično vođenu kampanju. Šteta koju je Trump nanio oslabljenom NATO-u također je bila dobro uočena, čak i dok su se europske zemlje distancirale od Washingtona", kaže Beaumont.

Otvoreno pitanje Libanona

Napominje da otvorena ostaju i druga velika pitanja.

"Pokriva li sporazum o prekidu vatre Libanon, kako je sugerirao posrednik Pakistan? U pripremi za prekid vatre, jedan od prijedloga bio je da bi jedno udaljavanje od rata značilo zaustavljanje američkog i izraelskog napada na Iran dok bi Izrael nastavio ekspanzionističku kampanju protiv Libanona kako bi oslobodio Netanyahua odgovornosti", kaže Beumobt.

'Rat izgubljen u svakom mogućem smislu'

"Trump je izgubio ovaj rat u svakom mogućem smislu - moralno, pravno, politički, ekonomski, reputacijski i strateški“, sugerirao je Timothy Snyder, povjesničar autoritarizma, ponavljajući stavove mnogih stručnjaka.

"Trump je ovim neuspjelim ratom dao teokraciji u Iranu još jedan poticaj“, rekla je Trita Parsi, stručnjakinja za Iran u Quincy Institutu za odgovorno državništvo, "baš kao što je to učinio Sadam Husein 1980. kada je napao Iran i time osigurao da ajatolah Homeini može učvrstiti svoju moć“, dodala je.

