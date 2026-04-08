Razočaranost u Izraelu: 'Ovako diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj povijesti'
Lapid, koji vodi centrističku stranku Yesh Atid, rekao je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu 'politički propao'
Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je donesena odluka o dvotjednom prekidu vatre između SAD-a i Irana, pristižu reakcije iz svih dijelova svijeta.
Zaljevske zemlje pozdravljaju početak novih pregovora oko točaka koje su Iran i SAD ranije iznijeli, a o čemu više možete pročitati u našem izvještaju uživo o zbivanjima tijekom ove napete noći.
Britanski premijer Keir Starmer također je pozdravio primirje te kreće na put na Bliski istok kako bi sa zemljama u zaljevu "podržali i održali ovo primirje, pretvorili ga u trajni sporazum i ponovno otvorili Hormuški tjesnac".
Netanyahu podržao odluku, ali napadi na Libanon se nastavljaju
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael podržava američku odluku o obustavi napada na Iran na dva tjedna.
Ipak, iz tog je primirja isključio Libanon - za koji Iran u svojih 10 točaka također uvjetuje prekid vatre - a u kojem izraelska vojska izvodi žestoke napade na uporišta iranskog saveznika Hezbolaha.
To je pojačalo humanitarnu krizu u zemlji i dovelo do raseljavanja velikog broja civila, budući da napadi uključuju u kopnenu invaziju uz granicu s Izraelom. O situaciji u Libanonu više pročitajte OVDJE.
Netanyahu je, između ostalog, poručio:
"Izrael podržava odluku predsjednika Trumpa da obustavi napade na Iran na dva tjedna, pod uvjetom da Iran odmah otvori tjesnac i zaustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regiji.
Sjedinjene Države su rekle Izraelu da su predane postizanju ovih ciljeva, koje dijele SAD, Izrael i izraelski regionalni saveznici, u nadolazećim pregovorima. Dvotjedno primirje ne uključuje Libanon."
Međutim, izraelska oporba ne dijeli ovo mišljenje.
Oporba: 'Politička katastrofa'
Izraelski oporbeni vođa Yair Lapid rekao je da "nikada u cijeloj našoj povijesti nije bilo takve političke katastrofe".
"Ovako veliku diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj povijesti. Izrael uopće nije bio za stolom kada su se donosile odluke koje se tiču same srži naše nacionalne sigurnosti", napisao je Lapid na X-u.
Lapid, koji vodi centrističku stranku Yesh Atid, rekao je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu "politički propao, strateški propao i nije ispunio niti jedan od ciljeva koje je sam postavio".
"Trebat će nam godine da popravimo političku i stratešku štetu koju je Netanyahu prouzročio zbog arogancije, nemara i nedostatka strateškog planiranja", poručio je Lapid.
