Razočaranost u Izraelu: 'Ovako diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj povijesti'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je donesena odluka o dvotjednom prekidu vatre između SAD-a i Irana, pristižu reakcije iz svih dijelova svijeta.

Zaljevske zemlje pozdravljaju početak novih pregovora oko točaka koje su Iran i SAD ranije iznijeli, a o čemu više možete pročitati u našem izvještaju uživo o zbivanjima tijekom ove napete noći.

Britanski premijer Keir Starmer također je pozdravio primirje te kreće na put na Bliski istok kako bi sa zemljama u zaljevu "podržali i održali ovo primirje, pretvorili ga u trajni sporazum i ponovno otvorili Hormuški tjesnac".

Netanyahu podržao odluku, ali napadi na Libanon se nastavljaju

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael podržava američku odluku o obustavi napada na Iran na dva tjedna.

Ipak, iz tog je primirja isključio Libanon - za koji Iran u svojih 10 točaka također uvjetuje prekid vatre - a u kojem izraelska vojska izvodi žestoke napade na uporišta iranskog saveznika Hezbolaha.

To je pojačalo humanitarnu krizu u zemlji i dovelo do raseljavanja velikog broja civila, budući da napadi uključuju u kopnenu invaziju uz granicu s Izraelom.

Netanyahu je, između ostalog, poručio:

"Izrael podržava odluku predsjednika Trumpa da obustavi napade na Iran na dva tjedna, pod uvjetom da Iran odmah otvori tjesnac i zaustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regiji.

Sjedinjene Države su rekle Izraelu da su predane postizanju ovih ciljeva, koje dijele SAD, Izrael i izraelski regionalni saveznici, u nadolazećim pregovorima. Dvotjedno primirje ne uključuje Libanon."

Međutim, izraelska oporba ne dijeli ovo mišljenje.

Oporba: 'Politička katastrofa'

Izraelski oporbeni vođa Yair Lapid rekao je da "nikada u cijeloj našoj povijesti nije bilo takve političke katastrofe".

"Ovako veliku diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj povijesti. Izrael uopće nije bio za stolom kada su se donosile odluke koje se tiču same srži naše nacionalne sigurnosti", napisao je Lapid na X-u.

Lapid, koji vodi centrističku stranku Yesh Atid, rekao je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu "politički propao, strateški propao i nije ispunio niti jedan od ciljeva koje je sam postavio".

"Trebat će nam godine da popravimo političku i stratešku štetu koju je Netanyahu prouzročio zbog arogancije, nemara i nedostatka strateškog planiranja", poručio je Lapid.

