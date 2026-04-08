Unuk (16) izbo djedovu ženu, pobjegao na skuteru pa se vratio da da dovrši krvavi pohod

Neimenovani tinejdžer (16) iz srpskog Obrenovca nožem je napao Mirelu M. (51), partnericu svog djeda Milana P. (77) ispred obiteljskog kafića u utorak. Djed ga je uspio prevariti da dolazi policija pa je mladić pobjegao na svom skuteru. Međutim, shvativši da policije nema na vidiku, vratio se i dokrajčio ranjenu ženu, piše Kurir.

Istraga je otkrila stravičnu upornost maloljetnog napadača koji je unatoč naporima djeda uspio dovršiti svoj naum. Maloljetnik je napao Mirelu s leđa. Njezin partner, napadačev djed, očajničku ju je pokušao obraniti, ali je unuk ozlijedio i njega.

Kada je shvatio da ne može svladati mladića, Milan je viknuo "Ide policija". Mladić je pobjegao na skuteru, ali je ubrzo shvatio da mu djed laže.

Pitao inspektore kada može kući

Upalio je motor, vratio se pred bar i ubo nesretnu ženu koja je već ležala ranjena. Djed napadača, koji je herojski stao pred unuka kako bi zaštitio ženu, trenutačno je u bolnici.

Mladić je nakon zločina pokušao pobjeći, ali su ga policajci locirali i svladali u rekordnom roku. Otkriveno je da je prije zločina guglao kazne za maloljetnike, a nakon uhićenja hladno je pitao inspektore kada može kući. Dok je Mirela umirala u bolnici, tinejdžer je pokazao potpuni nedostatak empatije. Milan i Mirela bili su godinama skupa, a prema njezinom profilu na društvenim mrežama i pričama susjeda, lijepo su živjeli i puno putovali.

Motiv zločina još uvijek nije poznat, dok su istraga i istraga u tijeku. Policija u Obrenovcu pronašla je i nož.

