Djevojka (16) izbodena zbog dečka: Ovo je tinejdžerica osumjičena za njezino ubojstvo

Chloe Watson Dransfield (16) pronađena je u subotu oko 6 sati ujutro s teškim ozljedama na ulici u Leedsu. Izbodena je u leđa u svađi oko dečka, prema riječima obitelji i susjeda, piše Metro.co.uk. Ukupno pet tinejdžera sumnjiči se za njezino ubojstvo, ali otkrivena su imena samo njih dvoje. Kayla Smith (18) i Archie Rycroft (19), također iz Leedsa, pojavili su se u utorak na sudu. Smith je samozaposlena kozmetičarka koja vodi posao pod nazivom Luxe Aesthetics iz kuće svog djeda u istočnom Leedsu.

Foto: Facebook/YappApp/screenshot

Susjed Wayne Mallows (64) opisao je kako je pokušao spasiti djevojčicu, ali je izbodena nožem u leđa. Oživljavao ju je na pločniku kraj svoje kuće. U subotu ujutro oko 5.50 sati zvao ga je čovjek koji je šetao psa. Rekao mu je da susjed vani oživljava djevojku. Bio je već umoran.

"Pitao sam jesu li zvali hitnu pomoć, a onda sam shvatio da je telefon na tlu i da je imao operatera na zvučniku. Hitna pomoć davala mu je upute. Preuzeo sam oživljavanje dok nisu stigli 10 minuta kasnije. Bila je izbodena u leđa i bilo je dosta krvi. Oči su joj bile prazne", ispričao je Wayne. Glavni detektiv inspektor James Entwistle, koji vodi istragu, rekao je:

Chloeina obitelj oprašta se sa svojom 'princezom'

"Naše misli ostaju s Chloeinom obitelji u ovom nevjerojatno teškom trenutku. Naši posebno obučeni policajci i dalje im pružaju podršku. Naša istraga o njezinoj smrti je u tijeku i pet osoba uhićenih zbog sumnje na ubojstvo ostaje u pritvoru dok nastavljamo utvrđivati ​​sve okolnosti ovog incidenta. Apeliram na sve koji imaju bilo kakve relevantne informacije da nas kontaktiraju", rekao je. Chloeina obitelj odala je počast svojoj "princezi".

"Moja prekrasna princezo Chloe. Ne mogu riječima opisati kako se osjećam što nisi ovdje s nama. Ti si naš život, naš svijet, moja najbolja prijateljica i znam da sam ja tvoja. Ne mogu živjeti bez tebe - trebam te. Prekrasna si, samouvjerena, odana, iskrena", napisala je majka.

"Kad uđeš u bilo koju sobu, ona se obasja tvojom živahnom osobnošću. Toliko toga bih mogla reći. U mom srcu postoji velika praznina koja se nikada ne može ispuniti", stoji.

"Tvoje dvije sestre i stariji brat uvijek će te voljeti i nedostajat ćeš nam do beskraja. Uvijek i zauvijek ćeš biti u našim srcima. S ljubavlju, mama, Connor, Courtney i Cienna", piše u izjavi. Njezina sestrična Shantelle Watson napisala je na stanici GoFundMe:

"Život moje 16-godišnje sestrične, nažalost, uzela je tragedija. Imala je samo 16 godina. Nije ni doživjela 18. rođendan - u trenu joj je nestao život zbog dječaka. Njezina mama je shrvana. Ostavila je dvoje mlađe braće i sestara. Želim joj omogućiti najbolji mogući ispraćaj. Nije ovo zaslužila. Bila je tako puna života, tako nevina, prekrasna duša prerano je oduzeta", piše u objavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Pucao joj je u glavu, lagao i skrivao dokaze, a sada mu je presuda pala! 'Nemam se više čemu veseliti'