Prestravljena djeca dozivala mame i lupala po prozorima dok im je tinejdžer ubadao prijatelje

Preplašeni učenici vikali su "mama, mama" i očajnički lupali po prozorima tražeći pomoć nakon što su dvojica kolega iz razreda izbodena nožem u utorak oko 12.40 sati o čemu smo pisali u utorak, 10. veljače.

Policajci su uhitili 13-godišnjaka zbog sumnje na dva pokušaja ubojstva nakon što je pobjegao s mjesta događaja u srednjoj školi Kingsbury u Brentu, sjeverozapadnom Londonu.

Dječaci stari 12 i 13 godina u bolnici su u teškom stanju, a istragu je preuzela protuteroristička policija. Jedan je izboden u trbuh, a drugi u blizini vrata, piše The Sun. Policija je stigla na dojavu 13 minuta nakon dojave.

Učenici su očajnički lupali po prozorima tražeći pomoć nakon što je napadač ušao u učionicu s oružjem. Maeve O’Callaghan-Harrington, koja živi u blizini, rekla je da se moglo čuti jecanje djece dok su izlazila iz škole.

Vikali su 'mama, mama'

"Izašla sam van i čula jednog dječaka kako govori: 'Mama, mama'", ispričala je. Policajci su kasnije pronašli osumnjičenika i oružje za koje se vjeruje da je korišteno u incidentu. Nepotvrđena izvješća sugeriraju da je osumnjičenik vikao "Allahu Akbar" – Bog je velik – dok je napadao.

"Zbog okolnosti, istragu sada vode policajci iz Protuterorističke policijske službe Londona. Ovo trenutno nije proglašeno terorističkim incidentom", rekla je policajka Luke Williams.

Roditelj Simon Theodoru, koji ima kćer u 8. razredu škole, rekao je:

"Koliko znam, ovo se dogodilo u učionici za prirodne znanosti. Rečeno mi je da se bivši učenik vratio i napao učenika. Drugi učenik je izboden dok je pokušavao upotrijebiti protupožarni alarm kako bi upozorio druge", rekao je.

Djeca u suzama izlazila iz škole

Djeci svjedocima i njihovim roditeljima bilo je dopušteno napustiti školu tek nakon 19 sati. Neki od njih u suzama su napustili školu držeći roditelje za ruke.

Policija je ogradila područje pored parka Roe Green kod srednje škole Kingsbury. U izjavi objavljenoj neposredno nakon 14 sati, škola je rekla da se dogodio "ozbiljan incident" koji je "pod kontrolom".

Srednja škola Kingsbury je akademska škola koja pohađa djecu od 11 do 18 godina, s gornjim i nižim razredima. Prema najnovijim podacima Ministarstva obrazovanja, ima 1997 učenika.

