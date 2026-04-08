ZA LJEPŠI SAMOBOR /

Gradonačelnica uljepšala ured za 75 tisuća eura, ali nije jedina! Sjećate se Šuicinog toaleta?

Stolica 1800. Stol 9300. Lampa 812. Dupla karniša 725. Makeover ureda gradonačelnice Samobora koštao je 75 tisuće eura gradskog novca. Petra Škrobot pravda se da se u ured nije ulagalo 30 godina i da je bio predmet javnog ismijavanja. Ali, nije jedina koja je puno trošila.

Gradonačelnik Benkovca potrošio je 22 tisuće eura na stol u gradskoj vijećnici. Sjećate se možda da je Dubravka Šuica uredila zahod od 16 kvadrata po cijeni od pola milijuna kuna. Kako se troše vaši novci zna Borko Brunović. Više u prilogu...

8.4.2026.
11:04
RTL Direkt
SamoborGradonačelnicaBenkovacMakeover
