Tko bolje kuha, je li Ivanka rastrošnija i zašto je Mrle mislio da ima infarkt?

Njega znate kao uvijek originalnog frontmana Leta 3, nju znate kao čudesan vokal grupe Stampedo. Ali ono što možda ne znate je koliko toga Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević rade zajedno.

Recimo spektakl posvećen jakim ženama, nazvan Volim Žene, u rasprodanom HNK u Rijeci prije mjesec dana gdje su nastupale Severina, Zdenka Kovačiček, Konstrakta.

Za osam dana Mrle i Ivanka pod pseudonimima MR LEE I IVANA SKY, u zagrebačkom ZKM-u imaju večer vlastite kazališne i filmske glazbe. Od Shakespeareovog Othela preko Čehova do dječje predstave Magarčić i Kit u HNK Rijeka, samo lani skladali su muziku za šest predstava. Možda ste čuli i za Kišne razdragance, slikovnicu koju prati album dječjih pjesama.

Oni su glazbenici, umjetnici, oni su partneri i gosti RTL Direkta.

Kako ste to stigli ovo sve uopće? U jednoj godini?

Mrle: To je bilo u godini dana i bilo je naporno toliko da sam završio na Hitnoj pod sumnjom da imam infarkt. Imali smo u dva dana tri premijere. Napravili su pregled, mislio sam da moram dobiti stent, a onda su mi rekli da imam super žile kao da mi je 16 godina. Rekao sam što radim, a oni su rekli - odi kući i odmori se.

Dakle zajedno ste, ako dobro brojim, lani imali šest premijera i četiri ploče. O čemu se radi?

Ivanka: To nije uvijek tako. Ta godina je stvarno iznimka. Ima dosta posla, pogotovo Mrle koji ima puno svojih projekata i milijune ploča. Ali prošla godina nam je bila posebna. Bio je Shakespeare, Oluja, super su bili svi pjevači, glumci pa smo htjeli tu ploču napravili. Onda je Mrle u varaždinskom HNK kod Senke Bulić napravio balet Othello pa sam je ja ugurala na ploču gdje je on trebao biti sam. Magarčić i kit je Mrletova autorska slikovnica, a Dubravka Vrgoč iz HNK Rijeka je rekla da bi mogli napraviti predstavu za djecu pa smo pozvali sve žive i nežive da dramaturški pomognu. To je bilo isti tjedan kada je u ZKM-u bila predstava Drama bez naslova, Čehov naš šef univerzuma.

Je li teže raditi za djecu ili odrasle?

Mrle: Meni je nekako sve isto, ne mogu odijeliti. Problem je kad paralelno radiš tri stvari, moraš podijelili glavu na potpuno različite stvari. To može biti naporno, ali ne sama po sebi. Svaka od njih je po sebi užitak raditi, ali problem je kad u jednom danu moraš na tri strane.

Ivanka: Da, problem je što su bile te tri premijere u istom tjednu.

Mrle: U dva dana su bile.

Ivanka: To je iznimna situacija, napunili smo se vitaminima. On pije puno proteina, C vitamina i to sve. On je meni pokazao što treba piti i sve smo prošli.

Ivanka, rekla si da djeca ipak iscrpe?

Ivanka: Konceptno Kišni razdraganci su za mene najuspješniji bend kojisam imala u posljednje vrijeme. Sviramo tri naša dječja albuma. Uspjeli smo čak u knjižnice njegovu slikovnicu ugurati, Ministarstvo nas je podržalo, i Porine smo dobili. To mi je ustvari možda i najveći komercijalni uspjeh. Sviramo nekih 50 minuta za djecu, a poslije toga am kao da je trajalo četiri sata. Ne smiješ trepnuti, disati, cijelo vrijeme moraš držati njihovu pažnju. Postaviš im pitanje, čekaš odgovor, ali čuju te ako ih ne čuješ. To je 50 minuta gdje je tvoje tijelo u pozitivnom grču. Ali to su mi najveseliji koncerti. Kažu da je to Let3 za djecu, ja zovem Stampedo za djecu. Tu sam ostvarila sve svoje snove. Djeca su najbolji katalizatori i iskrena publika. Jedan od najvećih komplimenata je bio kada su došli odrasli u Varaždinu i rekli da će ostaviti djecu kući, a drugi put doći sami na Kišne razdragance.

U ZKM-u 15. travnja imate koncert, projekt se zove Kvintesencija. Što je onda peta esencija?

Mrle: Imamo zemlja, vatra, voda, zrak i tu petu kvintu - esenciju koja spaja svemirske čestice - ljubav, umjetnost i nas.

Ivanka: Mi uvijek nazovemo te koncerte, pogotovo ove kazališne. U ZKM-u je ovo treći koncert, tamo imamo ekipu, recimo Luciju Šerbedžiju, Uršu Raukar. Lucija će izvesti jednu novu pjesmu. U predstavi Ja sam ona koja nisam bila je Paulo Magelli, čak i u Živjet ćemo bolje od Senke Bulić je bila pjesma koju je izvodila Katarina Bistrović Darvaš. Imamo tu Uršu Raukar koja svira klavir... Sve te glumce zovemo da nam se pridruže na pozornici koja je njihova i da ponovimo neke pjesme za koje nam se činilo da, kada i predstava ode s repertoara za par godina, da su dobre i imaju energiju. Je to avangarda glazba, nije komercijalna, ali dobro funkcionira u kazalištima. Mi to onda iskombinirati s pjesmama. Recimo, bit će nam gošća Zdenka Kovačiček koja će otpjevati Žena za sva vremena.

Uvijek se kaže družba je družba, a služba je služba. U vašem slučaju družba je služba. Kako to inda izgleda, ima li svađa?

Mrle: Nije lako neki put, malo je naporno.

Ivanka: Neki put? Svaki dan.

Mrle: Svaki dan? Dobro.

Ivanka: Ima jako lijepih dana.

Mrle: Lijepo je kad radimo zajedno.

A što ako se ne slažete? Onda se posvađate pred drugima?

Mrle: Mi se nikad ne svađamo oko toga što radimo, nego oko žlice, vilice, gdje što stoji, pa kad mi pegla i sve spali.

Ivanka: Mrle ima dalmatinske korijene za koje ja nisam znala. Naknadno sam saznala da ima taj neki touch da vilice trebaju stajati točno pod nekim kutem...

Kad smo kod položaja žlica i vilica, tko doma radi kućanske poslove?

Ivanka: Ja radim kućanske poslove, ali očito ne dovoljno dobro. Onda on ide za mnom.

Tko pegla?

Mrle: Ja peglam, sve mi živo spali. Čak su susjedi počeli dolaziti kako je moderno imali te spaljene stvari pa kažu - daj meni spali ove hlače...

Tko bolje kuha?

Ivanka: Mrle. Ali skupo kupi, ja sam ovako štedljiva dosta.

Mrle: Imamo sad peglu sa senzorom, kamericom i onda ne moraš ništa gledati. Samo peglaš.

Tko je stroži roditelj?

Mrle: Ivanka.

Ivanka: Da, vidiš što se dogodi kad nisi strog.

Tko ne reciklira? Tko baci plastičnu bocu u obično smeće?

Mrle: To kod nas uopće ne odvajaju.

Ivanka: U Rijeci slabo odvajaju.

Tko je rastrošniji?

Mrle: Ivanka je rastrošnija.

Ivanka: Po čemu?

Mrle: U svemu. Tebi stavim lovu i odmah nestane.

Ivanka: Ima super foru - da ti dam, ti bi potrošila. Normalno da bih. Ja sam volim second-hand.

Mrle: Kupila mi je ovu uniformu u second handu.

Dođete doma, gledate li zajedno seriju ili se ne možete složiti?

Ivanka: Gledamo.

Mrle: Ja ne gledam.

Ivanka: Gledamo.

Mrle: Ma kad gledamo?

Ivanka: Gledamo ove neke stvari na RTL-u.

Ideš ti na njezine koncerte, ona na tvoje?

Ivanka: Da, da. Što se tiče umjetnosti, tu smo 100 posto. Neka njegova alter ega su mi too much.

Podržavaš li njegovu elektroničku glazbu?

Ivanka: Obožavam. On se nekad pojavi na koncertu Ivanke i Mrleta.

Tko ti se ne sviđa?

Ivanka: Onaj Čupač i Kaluđerica.

Kad ćete zajedno na Eurosong?

Ivanka: Nikad.

Mrle: Ja bih se obukao, a onda mora uvijek neke gluposti...