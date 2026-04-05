NEUGODNO ISKUSTVO

Svi pričaju o sceni sa snimanja spota Alke Vuice: Zašto je reagirala policija?

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Bivša misica Ana Batarelo je 'zapalila' društvene mreže prepričavši situaciju sa snimanja spota Alke Vuice i Damira Martinovića Mrle

5.4.2026.
12:12
Ivana Bradić
Snimanje novog videospota za pjesmu "Rata-ta-ta-ta" okupilo je poznata imena domaće scene, među kojima su glazbenica Alka Vuica i glazbenik Damir Martinović Mrle iz sastava Let 3. U realizaciji projekta sudjelovala je i bivša misica Ana Batarelo, koja je preuzela odgovornost za dio organizacije rekvizita korištenih tijekom snimanja.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Rekviziti, među kojima su se nalazile i replike oružja posuđene iz Jadran film, ostavljeni su na recepciji hotela Marina Mošćenićka Draga kako bi ekipa mogla otići na večeru. Uvjereni da su rekviziti sigurni, članovi ekipe nisu očekivali nikakve probleme, no situacija se ubrzo zakomplicirala.

Tijekom večeri, zaposlenici hotela primijetili su oružje i procijenili da bi moglo predstavljati sigurnosni rizik. Zbog toga je reagirao zaštitar koji je, postupajući prema protokolu, odlučio kontaktirati policiju.

U međuvremenu je Ana Batarelo pozvana na recepciju, a s njom je solidarno došla i Alka Vuica.

Po dolasku na recepciju zatekle su napetu situaciju i uznemirenog zaštitara koji je čekao dolazak policije. Unatoč objašnjenjima da se radi o filmskim rekvizitima s urednom dokumentacijom, sumnja nije odmah otklonjena. Policijski službenici po dolasku postupali su prema pravilima, što je rezultiralo privođenjem i dodatnim provjerama.

Cijeli događaj dobio je ozbiljniju dimenziju kada je slučaj okarakteriziran kao posjedovanje vojnog oružja, iako je riječ bila o nefunkcionalnim predmetima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ova neugodna situacija izazvala je stres među članovima ekipe i zasjenila završetak snimanja, o čemu se Batarelo raspisala na vlastitom Instagram profilu.

Alka Vuica javno je izrazila nezadovoljstvo zbog razvoja događaja i stala u obranu Ana Batarelo. Istaknula je kako smatra da je cijela situacija bila nesrazmjerna i nepotrebno dramatizirana: "Bilo je stvarno strašno i ne mogu nikako zaspati…Ne mogu vjerovati u kojem vremenu živimo."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
