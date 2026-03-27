Jelena Rozga pokazala muškarca s kojim provodi vrijeme u Americi: 'Ljubav i samo ljubav'

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga (48), koja se trenutno nalazi na velikoj sjevernoameričkoj turneji, oduševila je svoje pratitelje objavom na Instagramu koja prikazuje idiličan trenutak iz Los Angelesa. Na sunčanom travnjaku, s prepoznatljivim znakom Hollywooda u pozadini, Rozga je u duetu zapjevala sa svojim prijateljem i kolegom, mladim pjevačem Rokom Blaževićem (26). Njihova spontana i emotivna izvedba brzo je privukla pažnju obožavatelja, nudeći im rijedak uvid u opušteni trenutak pjevačice usred naporne turneje.

Video prikazuje Jelenu i Roka kako sjede na travi i s osmijehom pjevaju, a kemija među njima je očita. "Ljubav i samo ljubav", napisala je pjevačica u opisu objave, savršeno sažimajući atmosferu snimke. Na kraju izvedbe, oboje se radosno smiju, a Jelena prijateljski stavlja ruku na Rokovo rame.

Susret prijatelja u Los Angelesu

Ovaj susret nije bio slučajan. Roko Blažević, koji je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu 2019. godine, posljednjih nekoliko godina živi i studira glazbu upravo u Los Angelesu.

Za brojne pratitelje, ovaj je video bio ugodno iznenađenje i intiman pogled na život pjevačice izvan pozornice. Komentari ispod objave ispunjeni su emotikonima srca i porukama podrške, a mnogi su pohvalili vokalne sposobnosti oba izvođača.

Američka turneja u punom jeku

Osim što je podijelila dirljiv trenutak s prijateljem, Jelena je iskoristila priliku da podsjeti svoje američke obožavatelje na nadolazeće nastupe. "Vidimo se sutra u New York-u, a u subotu Chicago", najavila je u objavi.

