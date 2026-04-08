On je kamenčić u cipeli koji žulja EU, Putinov saveznik, Trumpov prijatelj i 'pljunuti' Mel Gibson

Ako je i bilo sumnje, Donald Trump poslao je svog potpredsjednika u finiš izborne kampanje u državu na drugom kontinentu, da ga stavi na speaker za govornicom na završnom skupu, kako bi pokazao tko mu je omiljeni svjetski lider.

"Volim Mađarsku i volim tog Viktora, reći ću vam da je to fantastičan čovjek, imali smo izvanredan odnos!", govorio je preko telefona američki predsjednik o čovjeku kojeg bezrezervno podržava u svemu što radi. Ili, kako mu je JD Vance ranije danas tepao, "predsjednik vas voli, a i ja vas volim, jer ste tako važan dio onoga što je Europu učinilo snažnom i prosperitetnom. Vi ste jedan od pravih državnika, rekao bih jedan od rijetkih pravih državnika u Europi". Svakome tko prati karijere Orbana i Trumpa, poveznice se same nameću.

"Netko tko čvrsto čuva granicu kršćanske civilizacije, netko tko naglašava vrijednost obitelji, netko tko je ekstremno desnih, konzervativnih stavova, je sve ono što je MAGA donijela u Sjedinjene Države i što je Putin imao u Rusiji", ističe povjesničar Tvrtko Jakovina. A u politiku je krenuo još krajem 80-ih, u vrijeme rušenja komunizma, kada su on i njegov Fidesz bili liberalni pokret mladih, s čime se šalio i John Oliver u prošlotjednoj emisiji "Last Week Tonight" posvećenoj upravo Orbanu.

'Ima tu kosu, taj intenzitet...'

"Evo ga 1989., kao 26-godišnjak poziva na povlačenje sovjetskih trupa i slobodne izbore u Mađarskoj. Iako nisam obožavatelj Orbanovih kasnijih radova, moram priznati da je bio poslastica krajem 80-ih. Podsjeća na Mela Gibsona, ima tu kosu, intenzitet i sve veći osjećaj da će stvari na kraju krenuti mračnim putem", pričao je Oliver komentirajući tadašnji Orbanov imidž.

Od stipendista Georgea Soroša Orban se pretvorio u ekstremnog konzervativca koji brani tradicionalnu obitelj, suprotstavlja se LGBT zajednici i diže bodljikave žice protiv migranata, baš pod sloganom "Zaustavimo Soroša". I to u vrijeme dok su u ostatku Europe migrantima bila otvorena vrata, o čemu smo izvještavali i u Direktu. Zbog toga su ga i na samitima u Bruxellesu u to vrijeme dočekivali s "diktator dolazi!".

Od tada je u 10 godina na vlasti pod svoju kontrolu doveo i sudove i izborne zakone i većinu medija, a na vanjskom planu postao najveći Putinov saveznik u Europi. Toliki da je ovih dana bio spreman okriviti Ukrajinu za navodni pokušaj sabotaže plinovoda koji ruski plin preko Srbije dovodi u Mađarsku. Nakon pronalaska ruksaka s eksplozivom, sam je obišao plinovod. "Ono što sada ovdje doživljavamo uklapa se u niz događaja, budući da Ukrajinci imaju takvu sposobnost i voljni su i sposobni učiniti nešto takvo", rekao je Orban ispred plinovoda.

Bliži li se kraj najdugovječnijem europskom vladaru?

Iz Kijeva pak kažu da je Orban sve izmislio, uz pomoć Rusije i najboljeg europskog prijatelja, pogađate koga. "Da li bih osobno volio da pobijedi Viktor Orban, nikada to nisam krio. Da li bih zloupotrijebio vojsku da se miješa u mađarske izbore, ne bih nikada!", zagrmio je na današnjoj press konferenciji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Oporbeni vođa Peter Magyar, inače bivši istaknuti član Orbanova Fidesza, obećava pak Mađarsku vratiti u europski mainstream i udaljiti je od Moskve. "Odlučujemo hoćemo li živjeti u istinski slobodnoj, suverenoj, europskoj Mađarskoj, ili onome što Orban želi, nekoj vrsti ruske marionetske države ili kolonije", rekao je Magyar na nedavnom skupu.

I tako, najduža vlast aktualnog europskog vladara ovog vikenda je na možda na najvećem ispitu. Zato Trumpov MAGA pokret toliko i ulaže u Orbana. A što ako izgubi vlast? "Bit će to pljuska Sjedinjenim Državama, ali bi mogla produbiti nepovjerenje koje postoji između Washingtona i Bruxellesa, jer je Bruxelles bio na jednoj strani, a Moskva i Washington na strani Budimpešte", zaključuje Tvrtko Jakovina. Kako izgleda Europska unija bez kamenčića u cipeli koji je godinama žulja, već smo zaboravili. Možda se uskoro prisjetimo.