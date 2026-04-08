APOKALIPSA U ITALIJI /

Burek je pobijedio pizzu, a Bosanci su neslužbeno najsretniji narod na svijetu: 'Totalno s**nje'

Finci su najsretniji narod na svijetu, ali možda ne bi bilo tako da se to istraživanje radilo nakon utakmice BIH i Italije. Naši susjedi su presretni, već danima slave povijesnu pobjedu i plasman na Svjetsko prvenstvo. Sigurno ste vidjeli sve one lude šale o tome da je burek pobijedio pizzu ili one videe Bosanaca koji lome špagete.  A Talijani? 

Ostavke su dali i predsjednik nogometnog saveza, legendarni Gianluigi Buffon i Gennaro Gattuso. Njihovi mediji pisali su o apokalipsi i noćnoj mori. A kako su ljudi podnijeli poraz? U Trstu im je sol na ranu protrljao naš Rikardo Stojkovski 

8.4.2026.
10:16
ItalijaSvjetsko Nogometno PrvenstvoSadBih
