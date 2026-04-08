Srpski borac o drami na našoj granici: 'Tražili su me otiske prstiju, skeniranje zjenice...'

'MORAM SE POŽALITI' /

Dušan Džakić je na pressici u Ljubljani u srijedu, koja se održala povodom FNC 29 eventa u Ljubljani ove subote, otkrio je kako je prošao torturu na srpsk - hrvatskoj granici.

"Putovali smo do Slovenije osam i pol sati, a ne predviđenih pet sati. Moram se žaliti da su uveli neke promjene na srpsko - hrvatskoj granici gdje se traži da se ostave neki otisci prstiju, da se skeniraju zjenice, što ja znam. To je jako dugo traje. Ovo pričam iz razloga što će dosta ljudi iz Srbije doći i navijati. Ako ste planirali krenuti šest sati ranije prije eventa, morate krenuti najmanje osam. Evo, direktno sam s puta došao ovdje pa sam možda ispijen, tako da... Eto, morao sam se požaliti na to", otkrio je Dušan Džakić.