Preuređenje ovog ureda koštalo je 75.000 eura! Gradonačelnica: 'Mene je prije bilo sram...'

"Je li moralo tako skupo?", pitaju se Samoborci nakon informacije da je gradonačelnica Petra Škrobot iz stranke Fokus na uređenje svoga Ureda potrošila gotovo 75 tisuća eura gradskog novca.

Nije sporno da je oronuli ured trebalo urediti, no je li za stolac trebalo dati 1800 eura, sa stol devet, a za ormar 12 tisuća eura? Reporterka RTL-a Danas razgovarala je s gradonačelnicom.

Gradonačelnicu Samobora posjetili smo u njenom uredu čije je skupo uređenje izazvalo dosta pažnje. Možete li nam reći koliko je koštalo njegovo uređenje?

Prije svega želim istaknuti da me žalosti činjenica što danas, umjesto da govorimo o otvorenju gradilišta na trećoj školi ovdje u Samoboru i povijesnim ulaganjima i projektima u gradu, glavna tema vodi se oko uređenja ureda.

Moram vas pitati da razjasnimo do kraja?

Bitno je istaknuti da je to gradski prostor. Trenutačno ga ja koristim, a ovo uređenje ostat će i za buduće gradonačelnika ili gradonačelnicu. A isto tako uređivali su se i ostali prostori.

O kojem je iznosu konkretno riječ?

U medijima je već prezentirano 75.000 eura.

Je li 75 tisuća eura po vama previše u ovom trenutku kada se građani bore s rastućim troškovima života? Je li se moglo to ipak malo skromnije?

Uvijek kada gledate na procese i projekte koje na kojima radite uvijek može i jeftinije, može i skuplje. Dakle, to je ono što vam mogu reći po ovom pitanju.

Biste li sada povukli ili promijenili tu odluku?

Ja smatram da je Grad Samobor trebao dobiti reprezentativan prostor. Mene je bilo sram kada su mi dolazili veleposlanici, različite stranke, građani ovdje ili na prijeme ili na sastanke. Štoviše, nisam ih ni održavala u bivšem uredu zato što je bio u stvarno lošem stanju. Dodatno je oštećen bio u potresu. A opet kažem, uvijek možemo komentirati je li nešto skupo i jeftino. U tom smislu meni je jasno da će tu biti kritike. Svatko će imati svoje mišljenje. Ono što kažem - dizajn je ovakav. Među građanima će uvijek biti onih koji će osuđivati i bit će onih koji će odobravati. Kažem opet, nisam uređivala prostor samo za sebe, nego i za sve one gradonačelnike koji će isto koristiti ovaj prostor, sve građane koji će doći ovdje na prijem ili veleposlanike koji nam često dolaze da bude opet reprezentativan, kvalitetan i dugotrajan.

Činjenica je da unatoč vašoj poreznoj politici, prosječan stanovnik Samobor ima plaću negdje 1600 eura. Ne može si za cijelu tu plaću priuštiti jednu ovakvu stolicu. Nedostaje mu možda 200 eura. Hoće li vam to stanovnici zamjeriti?

Kao što sam već i prethodno rekla, netko će zamjeriti, netko odobrava. Uvijek su podijeljena mišljenja, ali tako je oko bilo kojeg projekta - kada radimo školu, pita se zašto niste dom za starije? Kada radimo vrtić - zašto niste školu, kada radimo jednu ulicu i uređujemo jednu prometnicu, opet su podijeljena mišljenja. Svatko ima mišljenje o tome i da u tom smjeru trebamo nastaviti i dalje uređivati sve ostale gradske prostore.

Da uređujete privatno vaš stan. Bi li ukus bio isti?

Vjerojatno da.