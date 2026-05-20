'Hladan tuš' na istočnom krilu NATO-a, presjekla ih vijest iz Pentagona: 'Pripremite se na najgore'

Loše vijesti iz Washingtona zatekle su poljsku vladu potpuno nespremnu – i šokirale zemlju na istočnom krilu NATO-a: Pentagon je iznenada zaustavio slanje tenkovske brigade koja je u okviru redovite rotacije trupa trebala biti prebačena u Poljsku. Prethodnica, koja pripada 1. konjičkoj diviziji kopnene vojske iz Teksasa, već se nalazi u Poljskoj kako bi pripremila prihvat 4.000 vojnika, piše u srijedu Deutsche Welle (DW).

Šok je tim veći jer se Poljska nadala da će profitirati od nove američke vojne strategije: nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će iz Njemačke povući više od 5.000 američkih vojnika, nekoliko poljskih političara – uključujući i predsjednika Karola Navrockog - izrazilo je spremnost da oni budu stacionirani u Poljskoj. Prije svega, predstavnici desno-konzervativne stranke PiS (Pravo i pravda) nisu skrivali likovanje zbog "kažnjavanja" Njemačke.

'Amerika neće nigdje naći boljeg saveznika'

Poljski premijer Donald Tusk apelirao je u ponedjeljak na Amerikance da ne dovode u pitanje blisko savezništvo s Poljskom. Prijateljstvu i suradnji između Poljske i SAD-a nema alternative, rekao je Tusk u Deblinu, nakon potpisivanja sporazuma o osnivanju poduzeća u kojem će se popravljati motori borbenih tenkova Abrams.

Amerikanci u Poljskoj imaju "prijatelja, isključivo prijatelje ovdje na Visli, jednog od najlojalnijih saveznika". "Amerika neće nigdje naći boljeg saveznika", pohvalio je Tusk svoju zemlju.

Poljska vrijedi kao vjerojatno najlojalniji i najpouzdaniji saveznik SAD-a u Europi. Ondje je već stacionirano 10.000 američkih vojnika. Oni koriste razvijenu vojnu infrastrukturu s američkom bazom za proturaketni štit u Redžikovu na sjeveru Poljske, koji treba zaštititi Europu i SAD od balističkih raketa. U Poznanju je uspostavljen istureni stožer 5. korpusa američkih kopnenih snaga.

Poljska ulaže u američku vojsku

Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz nastoji uvjeriti Amerikance ekonomskim argumentima. Poljska spada među najveće kupce američkog oružja, uključujući tenkove Abrams, helikoptere Apache i borbene zrakoplove tipa F-35. Kupnje u Americi iznose 50 milijardi dolara (43 milijarde eura). Naglasio je da Poljska u svakog američkog vojnika godišnje iz poljskog proračuna ulaže 15.000 dolara (12.900 eura). "Reforma ne može ići na štetu najvećeg saveznika", rekao je Kosiniak-Kamysz.

Od pada Željezne zavjese u Europi 1989./90., Poljska u SAD-u vidi jamca svoje neovisnosti i sigurnosti. Sve poljske vlade, bilo liberalne, lijeve ili desne, dosljedno su nastojale ostvariti strateško savezništvo sa SAD-om. Cilj je bio uspostavljanje vojne infrastrukture i stalna prisutnost američkih trupa kao osiguranje od opasnosti iz Rusije.

Stručnjak za sigurnost: još nije sve gotovo

Poljska vlada u Varšavi odlučna je učiniti sve kako bi ipak spriječila prijeteće smanjenje trupa. Premijer Tusk poslao je u ponedjeljak (18.05.2026.) dva zamjenika ministra obrane u Washington s porukom: "Poljska je spremna proširiti prisutnost SAD-a u Poljskoj."

"Lopta je još u igri", rekao je bivši šef Ureda za nacionalnu sigurnost (BBN) Jacek Siewiera u utorak (19.05.2026.) za televiziju TVN. Ovaj stručnjak iz Atlantskog vijeća podsjetio je da je i ranije bilo pokušaja da se smanje američke trupe u Poljskoj, posljednji put 2024. godine. Zahvaljujući pametnim pregovorima tada je uspjelo uvjeriti Amerikance u suprotno. Povlačenje tenkovske brigade bio bi težak gubitak, jer je ta postrojba najvažnija "pesnica" u slučaju udara protiv eventualnih napadača.

Tko je kriv za odluku u Washingtonu?

Siewiera je apelirao na sve političke snage u Poljskoj da surađuju u ovom pothvatu. No stvarnost izgleda drukčije. Oba zavađena tabora – liberalno-konzervativna vladajuća koalicija premijera Tuska, kao i desno-konzervativna oporba i predsjednik Navrocki, koji potječe iz te političke struje – prebacuju odgovornost jedni na druge.

Predsjednik PiS-a Jarosław Kaczyński optužio je Tuskovu vladu da je uništila dobre odnose s Amerikom i oslabila poziciju Poljske u NATO-u. "Gubitnici ili, kao i uvijek, promišljena pronjemačka politika koja ignorira poljske interese?", napisao je vođa desno-konzervativnog tabora u Poljskoj na mreži X. "Kaczyński pokušava prebaciti krivnju na Poljsku za odluku Washingtona. Navrocki pred drugim šefovima država na samitu u Bukureštu blati vlastitu državu. S njima je sve gore i gore", odgovorio je Tusk.

Predsjednik Navrocki važi za političara s dobrim kontaktima s Trumpom i njegovim MAGA pokretom. Trump je podržao ovog desnog konzervativca u izbornoj kampanji, a nakon izbora, prilikom prijema u Bijeloj kući u ljeto 2025., Trump mu je obećao da neće smanjivati američke trupe u Poljskoj. Čini se da je aktualna odluka Pentagona iznenadila i Navrockog, koji je početkom svibnja telefonom razgovarao s Trumpom.

"Temelj naše sigurnosti se urušava", piše Bartosz Wieliński u listu Gazeta Wyborcza – i apelira na sugrađane da se pripreme na najgore. Komentator ovog lijevo-liberalnog dnevnika skicira dva moguća scenarija: optimistični polazi od nesporazuma koji se može brzo razjasniti i ispraviti. Pesimistični scenarij vidi u ovom potezu početak radikalnog povlačenja SAD-a iz Europe. "To bi bio kraj poljskog sna o Americi kao sili zaštitnici", upozorava Wieliński.